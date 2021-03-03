今日增14宗確診8源頭不明　包括何文田豪宅君柏婆婆

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-03 15:20

新冠肺炎疫情持續橫行，維持較低水平。今日（3日）錄得14宗確診，全部都是本地個案，源頭不明個案佔8宗，包括健身室銷售員、影印機銷售員、洗碗工人及退休人士等，K11 Musea群組增加1人確診，今日亦錄得約10宗初步確診。

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本港今日錄得14宗確診及約10宗初步確診，衞生防護中心昨日已交代源頭不明的初步確診個案，因此今日不設疫情記者會。昨日有9宗無源頭的初步確診個案，包括一名35歲男病人，他任職神州集運，住鑽石山龍蟠苑龍璣閣，但今日卻不見其確診，令無源頭的確診患者減至8人，另有6人為有源頭的本地個案。衞生署《香港01》表示，該名35歲神州集運男員工仍然未正式確診。

8宗無源頭個案，分別為任職中環雲咸街15至17號健身室的23歲女銷售員，她住九龍城啟晴邨滿晴樓（編號：11035），無病徵，2月28日到社區檢測中心檢測其後確診，最後上班日期為2月26日；第二宗為九龍灣一號九龍影印機34歲男銷售員（編號：11039），他2月24日咳嗽，3月1日樣本檢測結果呈陽性，最後上班日為2月24日。

健身室2月18日重開，事隔半個月今日有健身室銷售員確診。（資料圖片）

第三宗源頭不明個案涉及一名53歲女洗碗工人（編號：11036），無病徵，2月28日到社區檢測中心檢測其後確診，住葵涌葵盛西邨6座，最後上班日為3月1日；跑馬地崇恩老人院34歲負責人（編號：11038）亦確診，他無病徵2月28日到社區檢測中心檢測並確診，他一直在家工作無回到院舍，居住在薄扶林置富花園富恆苑。

第五名患者為九龍灣嘉里中心53歲女秘書，（編號：11047），她2月22日咳嗽和喉嚨痛，3月1日樣本檢測結果呈陽性，最後上班日期為3月2日，住將軍澳日出康城緻藍天第二座；住柴灣興華(二)邨裕興樓的69歲退休老翁亦中招，（編號：11044），他2月27日頭痛，3月1日樣本檢測結果呈陽性。

最後兩名患者同為家庭主婦，分別為67歲病人（編號：11040），她3月1日咳嗽和發燒，同日求醫播道醫院檢測結果呈陽性，住旺角君柏1座；另一人為47歲患者（編號：11041），她2月28日流鼻水，3月1日樣本檢測結果呈陽性，住石硤尾石硤尾邨美薈樓。

另外，K11 Musea群組增加1人確診，患者為30歲男病人（編號：11043），群組累計有50人中招。