科大男職員等13人染疫　曾與經回港易返港青年見面　後者上海確診

社會新聞
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新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（2日）公布新增13宗確診個案，累計增至11,033宗。當中一名68歲男確診者在科技大學一間公司工作，他曾與上月16日經回港易計劃由深圳來港的一名28歲同事見面，該名青年上月28日到上海後確診。衞生防護中心現時估計科大確診者或與該青年有關，因青年先發病，而68歲患者暫列為本地個案。

科技大學一名男職員確診，他居於大學內。（資料圖片）

返港青年居坑口蔚藍灣畔3座

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名68歲男確診者為一位退休人士，在科技大學一間公司工作，地點為一個小型房間辦工，有兩名同事，已送往檢疫。他於2月23及25日曾與一名20多歲同事開會，青年在27日乘搭港航HX236到上海後，翌日確診，中心接到上海方面通知。

張竹君表示，該青年於2月16日透過回港易計劃，由深圳返港，當時病毒檢測呈陰性。他有鼻敏感，在21日鼻敏感病徵開始嚴重，他在港時居於坑口蔚藍灣畔3座。

科大患者暫列本地個案，可能與先發病的回港青年有關。張指該青年有時在深圳，有時在香港，然不排除在港受感染，會與廣東省做調查。

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