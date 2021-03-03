確診食肆大廈｜科大職員曾到東港城　啟德碼頭紙飛機親子餐廳上榜

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-03 01:41

本港新冠肺炎疫情反覆，周二（2日）新增13宗確診個案，當中4宗為源頭不明本地個案。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，在科大工作的68歲男確診者曾到訪坑口東港城，另外曾去在科大職員餐廳UniBistro and Bar以及寶琳新都城中心3期洪記粥品用餐。 另外編號11028患者曾到啟德郵輪碼頭紙飛機親子餐廳，她是曾到大角嘴黃頌仁醫務所求診後確診，未知是否受到一同求醫的名潮群組食客所感染。

女病人曾到馬哥孛羅酒店staycation

編號11028的確診者，是25歲曾到黃頌仁醫務所求醫的病人，她住在油尖旺的長豐大廈。2月25至26日曾與1名家人去尖沙嘴馬哥孛羅香港酒店staycation，28日發燒。除此以外，她還曾到訪大衛樓地下，以及在2月26日到訪啟德郵輪碼頭紙飛機親子餐廳。

編號11031的確診者是68歲男子，住在沙田第一城第10座，他在2月26日曾到置富第一城的台灣麵用餐，並在3月1日時到訪沙田第一城 52 座和豐利工業中心。

一名68歲男確診者(編號11030）在科技大學一間公司工作，他曾與上月16日經回港易計劃由深圳來港的一名28歲同事見面，該名青年上月27日到上海後翌日確診。該患者住在香港科技大學高級教職員宿舍7座，並在2月27日時在科大內UniBistro and Bar以及新都城中心3期洪記粥品用餐。另外，他還在2月28日到訪坑口東港城。

▼ 過去14天確診患者行蹤及住址▼

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