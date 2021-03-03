強制檢測｜政府查土瓜灣美景樓揭185人未檢測　部分收$5000告票

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-03 16:23

土瓜灣美景樓第1期早前被納入強制檢測公告。民政事務處今早（3日）7時40分左右封鎖大廈出入口，以及在大廈內要求居民出示在強制檢測期內的檢測結果電話短訊或證明，確認已進行檢測。行動中共檢查了1,480名居民的檢測報告，當中185人違反強制公告，已經向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。

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政府早前向土瓜灣美景樓第1期的居民發出強制檢測令，民政事務處今早派員於該幢大廈出入口，查核住客的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

處方指行動中，共檢查了約1,480名居民的檢測報告，其中185名人士違反強制檢測公告，已向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

九龍城民政事務處感謝警務處、衞生防護中心及醫療輔助隊的支持和合作，使執法行動能順利完成。政府明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解。

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