新冠肺炎｜食肆鮮風不達標　黃家和批食環署負責監管應檢討

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-03 11:03

政府日前公布，將在法例599F章加入兩項指示，包括要求食肆設「執枱」專員，而食肆內每小時需換氣至少6次，確保有足夠鮮風。香港餐飲聯業協會會長黃家和，今早（3日）在港台節目表示，大部份食肆是中小型，若要騰出人手或額外聘請執枱專員會較困難。 尖沙咀商場K11 MUSEA食肆「名潮食館」被指鮮風量不達標，黃家和表示，食肆或無定期清洗隔塵設備導致問題，但食環署負責監管食肆牌照，「批得嘅理論上符合環境衞生，希望食環署唔好卸責，希望大家都檢討。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

黃家和稱，本港有逾16,000間食肆，大集團有資源聘請或調動人手出任「執枱」專員，但本港大部份食肆是中小型，若騰出人手或額外增聘「執枱」專員會較困難。食環署早前指，若食肆因限制而未能設「執枱」專員，需確保員工完成每輪執枱工作後要潔手，包括用酒精搓手液潔手、洗手或更換手套。黃家和直言，「唔係反對政府做法，但做得到咪做囉」 。他又說，食肆在經營上已有很大困擾，認為專家未了解整個行業的運作流程，譬如市民自身防疫工作有否做好。

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對於K11 MUSEA食肆名潮食館的鮮風量，只及牌照要求的三分一水平。黃家和表示，承建商可能有問題，食肆亦可能無定期清洗隔塵設備；但食環署負責監管及審批食肆牌照，「批得嘅理論上符合環境衞生，希望食環署唔好卸責，希望大家都檢討。」

黃家和稱，為確保食肆鮮風量，食肆可加裝高效能粒子空氣過濾設施，而設施有不同功率，價錢介乎數千元至數萬元不等。他認為，政府應定立清晰指引，並在財政上支援業界。

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