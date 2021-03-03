劏房户遭收4元一度電　公屋聯會倡訂標準租約　按面積攤分電費

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-03 17:58

劏房户過往曾出現濫收水電費事件，公屋聯會就為劏房安裝獨立電錶作調查，收集60年樓齡大廈的業主立案法團的意見。當中75%受訪法團不同意於公共地方設獨立電錶。 公屋聯會指，擔心強制安裝獨立電錶會受法團阻礙，建議按劏房單位面積攤分電費開支；並設過渡期讓業主安裝獨立電錶，及應訂立標準租約。

公屋聯會就為劏房户安裝獨立電錶作調查。（張嘉敏攝）

公屋聯會於今年1月至2月，向觀塘區及深水埗區內60年樓齡及有業主立案法團的大廈寄發問卷，向1233個大廈寄發，並於2月初共收回56份問卷。

當中有77.5%受訪法團指大廈內有劏房，有45% 受訪法團不知道中電資助劏房户安裝電錶計劃，並有75%法團不同意於公共地方為劏房安裝獨立電錶，大部分法團擔心影響電力安全。

公屋聯會關注劏房租務管制研究小組成員林博稱，於九龍城、土瓜灣區劏房户曾被收取4元一度電，一個月要交2000元電費。

公屋聯會建議，長遠而言應為劏房安裝獨立電錶，並訂立標準租約，規定只可按官方發出單據收取費用，及可按劏房面積比例分攤費用。

至於劏房租務管制研究小組即將發表報告，公屋聯會稱支持訂立租管，當中就規管租金方面，建議按差估置的應課差餉租值設起始租金，同時為加租幅度封頂為不多於10%。公屋聯會主席文裕明稱，幅度參考公屋租金調整機制，並考慮到自由市場機制。