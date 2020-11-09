中電向80萬個基層家庭推消費券　資助劏房業主安裝獨立電錶

中華電力有限公司今日（9日）公布以中電社區節能基金撥款逾1.6億港元，推出多個惠及各階層有需要人士的社區支援計劃，包括向近80萬個家庭派發100港元消費券，希望能帶動消費，推動經濟復甦。此外，中電亦繼續資助劏房單位業主重新鋪設其單位的電線，以便安裝獨立電錶，改善劏房戶的電力安全及居住環境。有關注劏房戶的組織表示，認同安裝獨立電錶能防止劏房戶被濫收水電費，但即使中電願意向業主提供資助，執行起來也不容易，「因為安裝獨立電錶需經業主同法團同意，是但一方唔同意都做唔到」，認為最終需靠政府立例保障劏房居民。

中電首次推出總值超過8,000萬港元的中電消費券計劃，於明年1月向接近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶、1萬個劏房住戶，每戶派發100港元的消費券，消費券可在超過2,000間參與計劃的零售商店和食肆使用。（中電提供圖片）

疫情下百業待興，為刺激消費，中電首次推出總值超過8,000萬港元的中電消費券計劃，於明年1月向接近80萬個家庭，包括低用電量住宅客戶、享有長者電費優惠的客戶、1萬個劏房住戶，每戶派發100港元的消費券，消費券可在超過2,000間參與計劃的零售商店和食肆使用，為期半年。中電將於下月中旬將參與的零售商店及食肆名單上載至網頁。

資助劏房業主重鋪電線 以安裝獨立電錶

此外，中電亦撥款超過700萬港元向1萬個劏房住戶提供每戶600港元電費資助，希望紓緩基層的生活壓力，以及資助劏房單位業主重新鋪設其單位的電線，以便安裝獨立電錶，改善劏房戶的電力安全及居住環境。中電同時撥款1,000萬港元，向5,000個過渡性房屋住戶每戶捐贈2,000港元的節能電器。

中電又以實報實銷方式，資助社福機構和社區夥伴舉辦慳電節能的社區活動，每間機構上限為2萬港元，希望向公眾推廣慳電節能。中電企業發展總裁莊偉茵表示，「新型冠狀病毒疫情令各行各業受到嚴重影響，中電希望多項社區支援計劃除了可惠及社會各階層外，更能帶動各行各業營運周轉，推動經濟復甦，希望社會各界能予以響應，使香港重拾經濟動力。」

中電明年繼續透過「全心傳電」計劃，鼓勵住宅客戶全年慳電，以及向經社福機構轉介的有需要家庭，包括長者、殘疾人士及低收入家庭，提供每戶500港元的電費資助，令超過4萬個家庭受惠，有關撥款總額預計超過3,500萬港元。此外，為支援有經濟困難的學生，中電撥款150萬港元推行「中電職業專才教育獎」，凡於2021/2022學年就讀職訓局職業專才教育課程的學生，經職訓局推薦，每人可獲2萬港元資助，名額共75個。

有關注劏房戶的組織表示，認同安裝獨立電錶能防止劏房戶被濫收水電費，但即使中電願意向業主提供資助，執行起來也不容易。（資料圖片）

關注組織促政府立例保障劏房戶

至於工商客戶方面，中電撥款2,000萬港元推行「節能設備升級計劃」，特別鼓勵中小企客戶，更換或添置具更高能源效益的設備，有關計劃自去年1月推出至今，獲資助的客戶預期每年可節省共約5,000萬度電。中電亦將撥款100萬港元推出「重新校驗工程培訓計劃」，為100間企業的員工安排培訓課程，提升他們對能源效益方面的認知，從而減輕電費支出和碳排放量。

葵涌劏房居民大聯盟成員Kenny表示，認同安裝獨立電錶能防止劏房戶被濫收水電費，但即使中電願意向業主提供資助，執行起來也不容易，「因為安裝獨立電錶需經業主同法團同意，即使業主肯安裝，法團唔同意都安裝唔到，是但一方唔同意都做唔到」，加上種種技術問題，容易令業主卻步，「自願性質當然容易拒絕」，認為最終仍需靠政府立例保障劏房居民。