男子打科興疫苗後離世　至少3接種中心退針潮　為何診所少甩底？

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-03 17:35

本港出現首宗注射內地科興疫苗後離世事件，暫時未有證據顯示死因跟疫苗有關，但至少有三間社區接種中心有「退針潮」。有接種中心更有兩成人甩底，有醫生認為人之常情，期望政府盡快釋除疑慮後，可重燃部分市民信心。不過到私家診所打針的市民就「無有怕」，有醫生認為街坊多到熟絡診所打針，醫患信任度高於接種中心，是本港基層醫療的優勢。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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首宗離世者為63歲男子，他本身有嚴重糖尿病、支氣管炎、高血壓、高血糖及高血脂，上周五（2月26日）在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡。該接種中心醫務總監郭寶賢透露，今日有約200名市民取消預約，到場打針的市民明顯減少兩至三成，估計有預約後「甩底」的情況，坦言是「人之常情」，缺席者未來再想打針，可以重新在系統重新預約。郭寶賢補充，雖然今天預約人數較昨天輕微下跌，但截至下午1時30分，疫苗接種率達仍95%，上午感覺接種人數減少，相信是市民沒有按預定時間到場有關。

九龍灣體育館接種中心兩成人「甩底」

中卓醫務營運九龍灣體育館，集團主席曾華德《香港01》透露，今早約有兩成人「甩底」，較平日明顯上升，如下午情況持續，預計全日會有約200人缺席打針。他指接種中心有三重篩查，包括市民到場後要檢查體溫、觀看教育短片、護士講解等，中卓醫務更額外提供儀器，由當值醫生決定為有需要人士打針前，檢驗其血含氧量、血壓及血糖，醫生每日大約發現一人不適合接種疫苗，例如對疫苗有敏感。

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

康健國際醫療集團營運的將軍澳體育館社區疫苗接種中心本周末啟用，該中心提供科興疫苗。營運總監梁國齡指中心原已有幾日滿額，但今日卻有空缺，反映有預約者取消預約。他理解社會對有接種者離世有不安情緒，但呼籲大眾重視數據及科學實證，相信專家詳盡解說釋除疑慮後，接種中心會再爆滿。

康健的診所亦有提供科興疫苗，梁國齡說診所就無病人取消打針，認為接種者「預約返自己醫生可以傾多少少，接種中心就有得問就問兩句，無得問就打」，認為家庭醫生是本港基層醫療優勝之處。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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《香港01》向7間私家診所查詢，全部都表示無預約打針者「甩底」。兒科專科醫生鄭文容得悉，有少數人取消短期內的預約名額。家庭醫學專科醫生朱偉星稱，今早已經為16名預約人士打針，無人缺席，下午會為8人接種，認為到診所及接種中心的人士不同，前者會到熟絡的家庭醫生打針，醫生會更了解他們的病歷，信任程度高，而到其診所者打針前都有閱讀疫苗資訊，是深思熟慮後的決定。

另一家庭醫生林永和就表示，自己會為有需要人士打針前檢驗血糖、量血壓，以更了解接種者身體情況。