科興疫苗｜現疑接種後死亡個案　中年漢照打針：食麵包都有人食死

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-03 17:38

一名63歲、患長期病患的老翁於上周五（2月26日）在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗，兩日後因不適送院其後死亡，該疫苗接種中心總監今早向傳媒透露，有200名市民取消預約。記者下午時分到疫苗中心視察，發現有零星市民繼續按預約時間到中心接種疫苗，人流並不算多。 有市民得悉事件後繼續接種疫苗，更直言「咁又點啊，食麵包都有人食死 」；亦都有未能成功預約的市民到場查詢，表示對事件不擔心，打算繼續為年長的媽媽預約接種科興疫苗。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

一名63歲、患長期病患的老翁於上周五（2月26日）在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗，兩日後因不適送院後死亡。有市民得悉事件後繼續到中心接種疫苗，更直言「咁又點啊，食麵包都有人食死 」。

未有因事件卻步 照為年長母親預約打科興

張先生打算與79歲的媽媽一同預約打針，他表示，原本已經預約過兩次，但到最後因為漏選確認，未能成功預約，故碰巧今日經過順便到中心查詢。該疫苗接種中心醫務總監郭寶賢今早透露，今日有約200名市民取消預約，張先生直言，「所以咁多人退，冇所謂唔太驚」，他又打算再上網看看會否因此有接種疫苗的名額開放。被問到會否考慮改打另一種疫苗，他就直言「輝瑞都死咁多人」，又覺得復必泰疫苗「反應仲大，年紀大副作用大啲」，因此打算繼續為媽媽嘗試預約接種科興疫苗。

瀋先生（左）對於出現疑似接種疫苗後死亡個案不擔心，「因為呢隻副作用相對其他（疫苗）比較低」，認為事件「好少有」。（曾凱欣攝）

市民認為死亡個案少有 不感擔心

陪同外公和外婆打疫苗的瀋先生指，上星期已預約接種科興疫苗，「（接種時間）比較早，一早幫老人家預約咗一齊打」，又認為科興副作用較少「對老人家相對安全啲」。對於出現疑似接種疫苗後死亡個案，他表示有留意新聞，但並不擔心，「因為呢隻副作用相對其他（疫苗）比較低」，認為事件「好少有、好出奇」，又覺得科興疫苗相對其他疫苗的死亡個案數字不多。

同行74歲的吳婆婆亦表示不擔心，又透露自己沒有任何長期病患，她指「一兩個有事，唔係一定因為疫苗，可能因為老人家有病都唔定」，又續指「咁多人嚟打，如果真係有事仲有人嚟打咩，冇事嘅」。