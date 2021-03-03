新冠疫苗｜長期病患打針前須知　腳腫、氣管差及這幾類人要等一等

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-03 17:39

本港出現首宗接種內地科興疫苗後死亡個案。一名患高血壓、高血脂和糖尿病的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後呼吸困難，自行到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後5小時內死亡。 多名專家建議，長期病患者的病情須受控，才適合接種疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超舉例稱，糖尿水平高、血壓波動急促、突然出現新發病徵、併發症和惡化的患者都不適宜接種。他建議病人先找家庭醫生作健康評估，以免混淆病徵和副作用，或者接種導致病情惡化。 家庭醫生林永和說，對於長者及長期病患者，他會逐一詢問健康狀況，並為他們驗血糖、血壓及聽肺等，確保他們的健康正常方注射疫苗。

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家庭醫生林永和說，到他診所打針的市民大部份是長者及長期病患者，他會逐一詢問健康狀況，並為他們驗血糖、血壓及聽肺等，確保他們的身體情況正常。

私醫：5類人士建議先等一等再打針

林永和稱，不會為身體狀況不穩定的病人注射疫苗，譬如胸口翳悶的病人、糖尿指數高或突然出現腳腫的病人、氣管很差的吸煙病人等，「會叫佢哋畀少少耐性，等到身體穩定返先再打針。」至於正在調藥和剛停藥的病人，他也建議等待至少數周，確保情況穩定才接種。

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政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦表示，長期病患者若控制好病情，絕對適宜打針。他列舉了一些病情受控指標，例如空腹血糖數值不高於5至6，飽腹血糖不高於7至8；血壓的上壓不高於140，下壓不高於90；血脂則要到化驗所檢查。

呼吸系統專科醫生梁子超說，健康穩定的長者和病情受控的長期病患者，絕對可以接種疫苗，反而有兩類人不宜接種，分別是有嚴重急性過敏病史的人，以及有嚴重神經系統疾病的人。

被問到如何為之長期病患不受控，梁子超舉例稱，糖尿水平高、血壓波動急促、突然出現新發病徵、併發症和惡化的人士都不適宜接種。由於復星／BioNTech疫苗輕至中度副作用比率較高，譬如發燒、肌肉痠痛、疲倦等，年老和體弱人士須特別小心。

他建議病人先找家庭醫生作健康評估，以免混淆病徵和副作用，或者接種導致病情惡化。「檢查完想打科興就直接打，想打另一款（復星／BioNTech疫苗）咪再去預約囉，至少問咗意見再做選擇。」

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼