有線前助理總採主等8日始收檢測陰性結果短訊　採樣日期改遲8日

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-03 19:29

「交樽仔」（深喉唾液樣本）檢測服務近日遭人詬病，有線電視前助理總採訪主任林妙茵在Facebook專頁撰文，披露她在2月22日交樣本瓶後，直到3月2日才有結果，且採樣日期也被改動到了3月2日，她質疑或有人怕被質疑延誤出結果，所以改動了採樣日期。

林妙茵：有朋友11天才收到通知

林妙茵在帖文寫道，早前因腸胃炎，在私家醫生處度得體溫達37.5度，她提出強制檢測。她在2月22日到牛頭角賽馬會診所交樽，但是一連多日都未能得到結果，期間不敢參加多人活動，因而錯過了與朋友聚會、行山、聚餐等。一直到8日後的昨天，才收到陰性結果短訊，但已算快，「身邊的朋友都有等得比我更久的例子：9天、11天都有聽過。」

在友人提示下，她在網站下載電子檢測記錄，發現電子記錄上的樣本採樣日期由2月22日變成了3月2日，推遲了8日。

接獲回覆指「樣本採集日期」是誤稱

她其後又更新貼文，指有關人士回覆她指「樣本採集日期」是misnomer（誤稱），稍後會移除。她引述有關人士言論指，因為不知檢測人士何時採集，因此交樽仔樣本預設了實驗室收到樣本的日期；而撩鼻測試則不會出現這個問題，因為是中心的人採集，日期不會有錯。她反問：「我2月22拎口水去，實驗室3月2號才驗......係咪隔得耐咗少少呢？」

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片/羅君豪攝）

醫管局一周前出警告信 未回應是否屬提供虛假消息

「交樽仔」（深喉唾液樣本）檢測嚴重延誤，醫管局上周稱已向外判商發警告信，不過在昨日的記者會上，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示檢測量大，有外判商做得慢，3月1日開始已經有多三間私營化驗室增加每日化驗量，希望加快出結果的時間。但就採樣日期錯誤是否屬提供假資料，需要和外判商解決，就未有回復。

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