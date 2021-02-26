檢測結果滯後　醫管局指有外判商未達要求　聯絡數間化驗所助應付

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-26 21:11

新冠肺炎疫情持續，政府於2月18日起放寬防疫措施，包括恢復晚市堂食，健身中心及美容院等處所亦可復業，不過員工需要每隔14日檢測病毒，檢測需求大增。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（26日）於疫情記者會上指，部分市民於交樣本後一周未收到結果，指因新年後社區檢測需求大量增加，而其中一間外判化驗室未能在48小時提供結果，已敦促化驗室處理滯後個案，不過她未有公開涉事的化驗室名稱。她指，醫管局已聯絡幾間私營化驗所增加檢測量。

2月26日，政府交代最新疫情。（余俊亮攝）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，近日有市民透過醫管局普通科門診遞交深喉唾液樣本，部分人逾一周仍未收到報告。她解釋，有關服務原本供自覺有風險、而無病徵的市民使用，最初每日最多檢驗數千個樣本，不多於1萬個；惟新年後使用服務的市民增加，門診最高峰曾派發3萬個樣本包，加上郵局及港鐵站亦有派發，普通科門診最高峰曾一日內收到4.5萬個樣本。

新年後社區檢測需求增加。（資料圖片）

她指，因應社區需求大量增加，以及有其他社區檢測服務，其中一間外判化驗室未能在48小時提供結果，已敦促化驗室處理滯後個案。不過她指因涉及商業資料不公開有關外判商的資料，而醫管局亦聯絡數間私營化驗所，於下周加入處理檢測，並已責成外判商盡快「清隊」。她提醒市民如有病徵應立即求醫，而樣本包服務是給無病徵的人使用，如有及時需時可去社區檢測中心。

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