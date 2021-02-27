Prenetics未能48小時完成化驗　有病人等逾一周　醫管局發警告信

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-27 18:32

醫管局表示，社區的檢測量突然暴增，其中一間外判化驗室未能按合約要求，在48小時內提供檢測結果，部份確診病人更於提交樣本後一周仍未取得結果，其中一名更為確診病人。醫管局已向該承辦商發出警告信，並保留法律行動權利。據了解，涉事的檢測承辦商為Prenetics。 政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，確診者在未收到結果前或有不少活動，如上班、乘搭公共交通工具及到食肆用膳等，「理論上已經可以傳二代」。而呼吸系統專科醫生梁子超認為，等待時間太久會減低市民檢測的意欲，批評醫管局著有病徵者不要取樽的說法不合理。

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據了解，涉事的檢測承辦商是Prenetics。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫管局透露，原本外判兩間化驗室對負責化驗檢測樣本，惟社區的檢測量突然暴增，其中一間外判化驗室未能按合約要求，在48小時內提供檢測結果，部份病人更於提交樣本後一周仍未取得結果。醫管局已向該承辦商發出警告信，並保留法律行動權利，強調須達合約要求；當局亦已聯絡數間私人化驗室加入提供服務，以應付每日增加的化驗量。

據了解，涉事的檢測承辦商為Prenetics，記者昨天向該公司求證，及了解檢測滯後的原因，獲回覆「不評論（No comment）」，今天再致電該公司行政總裁楊聖武，他稱自己沒空，然後匆匆掛線。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。(余俊亮攝)

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌批評檢測時間過長，「絕對唔理想，咁多外援幫手都搞成咁」，直言市民留樣本後24小時有結果才較理想。他強調，確診者在未收到結果前或有不少活動，如上班、乘搭公共交通工具及到食肆用膳等，已可造成廣泛傳播，「理論上已經可以傳二代。」

許又指，本港抗疫目標一直是「快檢測、快隔離、快檢疫」，然而檢測時間延長已違背目標，直斥「應付唔到就要認，唔好攬住來做，做唔到就外判畀其他檢測公司」。至於樣本延遲多日才檢測會否影響結果？他指收到樣本後會雪藏，並非放置於室溫，故問題不大。

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呼吸系統專科醫生梁子超稱，檢測時間長的後果嚴重，相信是近日疫情反彈的原因之一。他稱，病人會滯後確診及隔離，而現在正值新年後復工、復課，患者或會到多個場合與不同人士見面，「遲咗確診就會爆，好似名潮食館，如果病人可以喺發病日驗，第二日有結果，餐廳可能就唔會爆得咁勁。」他認為，等待時間太久會減低市民檢測的意欲，批評醫管局著有病徵者不要取樽的說法不合理。

對於Prenetics未能在48小時內提供檢測結果，梁子超直言「唔可以怪晒佢哋。」他稱，檢測量突然暴升，「如果初頭應承每日驗5,000個樣本OK，突然加到每日40,000個就可能做唔到。」他建議醫管局盡快加入其他承辦商提供服務，並訂立清楚的協議，確保整體檢測能力可應付最大需求。