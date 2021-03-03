少年認以鐵枝毀旺角中旅社　求情稱湊熱鬧參與公眾活動　還柙候判

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-03 20:47

前年10月5日《禁蒙面法》生效當晚，有市民上街示威，多區發生衝突，翌日凌晨有人破壞中旅社旺角分店，一名少年事後被控，案件今（3日）於西九龍裁判法院審訊。控方修訂控罪後，少年承認管有物品意圖損壞財產罪，裁判官將案件押至3月17日判刑。同案另一名侍應被告則否認抗拒警務人員罪。

被告李熙駿，18歲，學生，原被控一項「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，控方修訂控罪後，李承認管有物品意圖損壞財產，指他於2019年10月6日，在旺角窩打老道72號附近手持一支長約115厘米的鐵枝。

求情稱現場湊熱鬧

辯方求情指，李當晚為湊熱鬧隨他人參與公眾活動，到場才知有人打算損毀財產。他無意與人發生肢體衝突，鐵枝是現場的人交給他，並非其預先攜帶。

李本來獲准保釋，但早前因晚上外出踩單車違反宵禁令，遭撤銷擔保，至今還柙3個月。辯方指，被告守法意識或不夠強，還柙令他有機會反省，現已有悔意。

裁判官香淑嫻將案件押至本月17日判刑，等候索取其背景報告，勞教中心、教導所和更生中心的報告。

同案另一被告否認拒捕

至於另一被告李駿昊(20歲，侍應)，則否認一項抗拒警務人員罪，控罪指他抗拒一名督察譚健燊執行職責。

案情指李駿昊於2019年10月6日，在旺角窩打老道 65 號外遭警員截獲，期間一直搖動身體，使警員難以制服。辯方質疑譚健燊的記事冊內容，與庭上證供不相符，案件將於明天（4日）續審。

案件編號：WKCC2466/2020