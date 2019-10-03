【10.2集會】荃灣美心、中資店舖嚴重受損　中旅社領證需門外交收

昨晚(3日)多區舉行集會，表達對十月一日有警員向示威者開槍事件的關注，及後集會變成多區衝突。有示威者一度於屯門VCity破壞位於地下的Starbucks，今早店內仍一片凌亂，玻璃碎片散落一地，而Starbucks美人魚招牌亦碎裂；另外，荃灣多間中資有關店舖被毀，二陂坊內的「聯發麻雀館」麻雀枱翻側，地上有燻黑的痕跡，而中旅社亦被破壞，前來領證的客人需於門外交收。

美人魚招牌碎落地面。（蔡正邦攝） 店面一片凌亂 玻璃四散 位於VCity的Starbucks昨日被示威者破壞，今早相關位置暫以封鎖線封閉，店內一片凌亂，玻璃碎裂、玻璃碎片散落一地，Starbucks的招牌亦碎成數塊；廚房位置亦被破壞，碗碟碎落地面，多個櫃被打開，而店內部份椅子椅腳受損。 示威者進店破壞

昨晚屯門VCity一度發生警民對峙，VCity地下位置，屬美心集團旗下的Starbucks昨日被示威者大肆破壞，有示威者一度欲在店內點火，有人進人店內破壞，店內部份座椅被拉出街外焚燒。

+ 2

有櫃員機被縱火。（鄧詠中攝） 荃灣中資店舖被毀 荃灣沙咀道遊樂場的集會，示威者於晩上9時許堵路，步行至大窩口新界南總區警察總部縱火，防暴警察以多發催淚煙還擊，另一邊廂有示威者到二陂坊破壞多間懷疑與「福建幫」或中資有關的店舖。 中旅社玻璃破碎 取證客人門外交收 經過一夜復修，大窩口新界南總區警察總部內的以黑色膠布，遮掩大部份被破壞的牆壁，大閘外仍留有燻黑的痕跡，閉路電視被黑色噴漆噴黑。今早有清潔工人到場洗地，沖走塗鴉。位於青山公路荃灣段的「中國旅行社」遭刑事毀壞，閘外玻璃破碎。中旅社今日張貼公告「暫停營業通知」，指荃灣證件服務中心設備受到破壞，需暫停營業維修至另行通知，而到期取證的申請人，可以與職員聯系。據了解，中旅社職員協助客人取證件，在門外交收。鄰近的中國銀行亦受波及，有櫃員機被縱火。今早被縱火破壞的位置拉起封鎖線，櫃員機上貼有暫停使用的公告，有警衛在旁看守。

+ 5 + 4 + 3