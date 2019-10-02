【10.1衝突】荃灣多間店舖未能營業　中旅社須暫停辦證服務

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，昨日（1日）市民於各區發起遊行，最終演變成嚴重警民衝突，更有示威者被實彈所傷。其中荃灣區，示威者的茅頭指向多間中資或親建制的商店，將店內的玻璃打碎及損壞閉路電視等。 區內多間店舖今日（2日）未能營業，中旅社荃灣分行有貼有告示，稱將暫停營運至另行通知，有職員指，現時只能辦理取證服務，如要辦理證件則需要改到其他分行。而美心集團旗下的東海堂分店亦以膠板圍封及拉上鐵閘，並有警員在場。

東海堂分店有警員到場。（張嘉敏攝）

記者於今日早上巡視荃灣區內多間店舖，當中於荃灣眾安街、為美心集團旗下的東海堂餅店，有數名軍裝警員在內，可見被關上的大閘留有大孔，並以「請勿進入」的膠帶封鎖現場。而同一條街，另一間東海堂分店亦同樣未有營業，並以膠板及膠帶圍封。店舖外的玻璃碎滿一地，鐵閘亦被寫上「支那」等的字眼，惟從門外可見店內仍有員工在內。

中銀、優品360暫停營業

中資店舖昨日亦同樣成為示威者的攻擊目標，沙咀道的名創優品（Miniso）玻璃同樣被打碎、門外的兩部閉路電視鏡頭被損壞，不過大部分店內的產品仍完好無缺。於早上約8時多，有多名職員到達店外視察情況。有職員表示由於開閘的按鈕被損壞，未能打開鐵閘，並稱若能順利開閘，預計今日能照常營運。

而同被示威者破壞的優品360，門外鐵閘亦被塗鴉及貼上文宣，店外的閉路電視亦被毀壞。於早上9時，有多名職員在店內執拾貨品，從外可見店內凌亂，地上滿布貨品及玻璃碎。而沙咀道的中銀分行亦暫停營業，多部櫃員機已貼上「待修」的告示。

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中旅社分行暫停辦證服務

除零售店舖外，中國旅行社荃灣分行亦同樣未能如常營業，店外有多名職員在外協助處理查詢，並貼有告示指需要暫停營業至另行通知，如已預約今日及往後日子的申請者，可憑當日的預約號碼，到其他分行領取即日籌號；至於取證服務則可如常進行。

內地新移民李小姐，原本訂於今日早上9時替其兒子辦理回鄉證，不過到場後才發現中心未能提供服務，需要改到旺角分行辦證。被問及對於示威者行為的看法，她先稱不評論政治問題，其後續指對行為感到不解，指表達訴求不應該妨礙他人生活或造成店舖損壞。

荃灣祥興記上海生煎包如常營業。（張嘉敏攝）

祥興記如常營業

至於發生開槍事件的荃灣祥興記上海生煎包今日如常營業，店舖負責人今早亦在店內，記者嘗試查問店舖門外的閉路電視，是否拍攝到昨日開槍的畫面時，他搖頭稱「唔知啱唔啱規矩」，又表示即使警方前來調查，亦需要出示法庭手令，被問及警方是否已接觸他及出示手令，他僅回應「問返警方」。

事實上，開槍地點附近有零星店舖的店外均有加裝閉路電視鏡頭，惟有個別店舖表示，門外的鏡頭只能實時觀看，沒有錄影功能。