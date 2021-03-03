科興疫苗｜專家判死於心肌梗塞無關疫苗　醫生指驗屍可知發病時間

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-03 23:24

63歲男子接種科興疫苗後離世，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會初步認為，死者有3條心血管梗塞，其中一條100%閉塞，相信他因心肌梗塞，引致肺水腫而死，跟疫苗無直接關係。有心臟科專科醫生指，血管嚴重閉塞病人可因運動量加大、興奮、悲傷、痛楚、緊張，加重其心臟負荷導致心臟病發，現時未有資料評估疫苗令死者病情惡化，但驗屍報告可推斷死者心臟病發時間，是其中一個重要線索判斷心肌梗塞跟打針的關係。

死者3條血管閉塞70%至100%

委員會今晚（3日）召開記者會稱，死者有嚴重冠心病，3條心血管閉塞，一條100%塞、另外兩條分別塞90%及70%，死者有吸煙習慣、肥胖、糖尿病、三高等，初步認為其死因跟注射科興疫苗無直接關係。

心臟科專科醫生李健棠則稱，人體只有3條心血管，一條血管閉塞7成已算嚴重冠心病，但港人有3條血管有嚴重閉塞亦非罕見。他指慢性心肌梗塞會有心絞痛，而急性心肌梗塞未必有先兆，認為病人血管閉塞達100%、90%及70%並非一時三刻，是多年累積而來，不會因接種疫苗突然加速其血管閉塞情況。

死者3條心血管嚴重閉塞，有心臟科專科醫生表示驗屍可知其心肌梗塞與打針日相隔時間。 （資料圖片）

心臟科醫生：如有更多個案就非巧合

一名不願具名的心臟科專科醫生表示，心血管閉塞病人隨時會心臟病發，但部分人亦可能等待10年都未病發，視乎運動量有無突然增加，興奮、緊張、悲傷、痛楚都會增加其心臟負荷，誘發心臟病。他表示，當心肌細胞受損時會發出酵素，解剖能驗出心臟酵素水平，若異常升高便能推斷他離世前不久才心臟病發；跟打針關係已隔兩日，但如果其酵素水平有下降趨勢，便可能反映打針當日（2月26日）或打針翌日便病發。

不過他同意現時無證據證明或排除，新冠肺炎疫苗誘發心臟病的關係，「除非好多人出現呢個問題，（接種）100萬中有幾十人都心臟病發，咁就唔係淨係時間上巧合」，或者其他國家都有類似情況，現時應紀錄在案，小心處理有同類病症患者。