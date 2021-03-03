科興疫苗｜專家委員會指63歲男死於冠心病　與接種疫苗無直接關係

撰文： 鄭秋玲 孔繁栩 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-03 20:54

一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（3日）開會後公布，取閱解剖報告後，一致認為死因同疫苗接種無直接關係，根據解剖報告，死者有嚴重糖尿病，又有冠心病，出現急性心肌梗塞、肺水腫致呼吸衰竭而死亡。委員會表示，疫苗接種計劃會繼續推行。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，今日緊急會議評估因果關係，指病人本身有長期病患及嚴重吸煙習慣，另有糖尿病、高血壓、高血脂、中央肥胖，及懷疑有缺血性心臟病，衞生署已經向死因裁判官取閱解剖報告。

初步相信死於冠心病致肺水腫而死亡

孔繁毅表示，據醫理學初步解剖資料顯示，死者患有嚴重冠心病，有三條心血管嚴重閉塞，包括有1條100%閉塞，另外兩條70至90%閉塞，相信冠心病導致肺水腫繼而死亡。故專家委員會一致認為，死因同疫苗接種無直接關係，最有可能死因是冠心病、急性心肌梗塞、肺水腫致呼吸衰竭而死亡。

不會叫停疫苗接種計劃

共同召集人李卓廣表示，如有心肌梗塞，即使無打疫苗都會導致死亡，有無接種疫苗的急救程序一樣，「行醫同喺醫院都會見到。」至於能否排除接種疫苗或間接誘發現有病惡化，李卓廣表示，在外國資料庫無相關資料，「如果有呢個情況可能係好特別情況，現時無法知。」二人多次強調初步資料顯示，死因同疫苗無直接關係。委員會將等待全面解剖報告，需時一至兩星期，會再詳細交代事件。

委員會表示，疫苗接種計劃會繼續推行，鼓勵長者同高危人士接種。被問到為何期間不先暫緩接種計劃，委員會重申據初步資料，認為死亡個案與接種疫苗無直接關係，但建議有嚴重或未受控長期病患者、及有藥物敏感人士，在打針前尋求家庭醫生意見。

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