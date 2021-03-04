科興疫苗｜聶德權：5.18萬人已接種第一劑疫苗　累計25.6萬人預約

撰文：黃偉倫
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政府早前開展新冠接種計劃，公務員事務局局長聶德權今早（4日）於港台節目表示，至今累計25.6萬人預約在疫苗接種中心及普通科門診接種科興疫苗，並有5.18萬人已完成接種第一劑疫苗；復必泰疫苗則已有9.6萬預約。至於私家診所，他指已累計為1.3萬人注射科興疫苗，現時已有約6萬劑疫苗送到診所，一共約880名私家醫生收到。
聶德權指，雖然有報道指，出現死亡個案後，不少市民昨日（3日）「甩底」未接種疫苗，但他指昨日仍有92%已預約市民如期接種疫苗。他又指，昨日有67人到疫苗接種中心後，因身體狀況問題而未有接種疫苗。
聶德權表示，有5.18萬人已完成接種第一劑科興疫苗。（資料圖片／歐嘉樂攝）
聶德權今早於港台節目《千禧年代》表示，現時有1,350名醫生參與疫苗接種計劃，1,860間診所完成手續，政府已送出6萬多劑疫苗予私家診所，並有880位醫生收到，另有百多名醫生將於1、2日內收到首批80劑疫苗。他表示，私家診所如有須要，可再補充疫苗，每次可購120劑，當局收到預訂後，會盡快交由物流公司運送，時間毋須4至5天。
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接種中心會持續運作至少半年
聶德權又指，留意到有報道稱，不少市民因出現死亡個案後臨時「甩底」。他於新城電台節目《香樹輝King King傾》澄清指，昨日接種中心的接種率仍達92%，反映大部分市民如期接種。他又稱，前日有6,800人到私家診所接種，昨日則有6,900人，認為反應仍然踴躍。他表示，會鼓勵市民接種疫苗，暫時未有具體目標人數，但估計接種中心會持續運作至少半年。
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