科興疫苗｜聶德權：5.18萬人已接種第一劑疫苗　累計25.6萬人預約

政府早前開展新冠接種計劃，公務員事務局局長聶德權今早（4日）於港台節目表示，至今累計25.6萬人預約在疫苗接種中心及普通科門診接種科興疫苗，並有5.18萬人已完成接種第一劑疫苗；復必泰疫苗則已有9.6萬預約。至於私家診所，他指已累計為1.3萬人注射科興疫苗，現時已有約6萬劑疫苗送到診所，一共約880名私家醫生收到。

聶德權指，雖然有報道指，出現死亡個案後，不少市民昨日（3日）「甩底」未接種疫苗，但他指昨日仍有92%已預約市民如期接種疫苗。他又指，昨日有67人到疫苗接種中心後，因身體狀況問題而未有接種疫苗。