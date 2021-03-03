接種疫苗｜8%預約今接種科興疫苗甩底　約9萬人成功預約打復必泰

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-04 00:18

政府晚上（3日）公布疫苗接種計劃，截至今晚8時的過去24小時，約有11,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約6,900人在參與計劃的私家醫生及診所接種，多於五間社區疫苗接種中心的4,300人。由於有一名接種過科興疫苗的市民兩日後死亡，他所到的涌體育館社區疫苗接種中心，今日有三成人甩底，但公務員事務局則稱，今日在五間中心預約接種的整體接種率達約92%，即只有8%人無出現。

BioNTech/復星醫藥的復必泰疫苗，今早9時起接受五個優先群組預約，截至晚上8時，約有91,200名市民在網上預約接種第一劑和第二劑。

2婦人到中央圖書館接種後不適入院

政府公布，新增兩宗送院個案，分別是61歲及63歲女子，情況穩定，無須留院。其中一宗為一名63歲女子，她到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到眩暈、頭痛、噁心及胸痛，於周二（2日）下午4時38分被送往律敦治醫院；另一宗為一名61歲女子，也是到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗，之後感到心悸、眩暈及血壓上升，她於昨下午 7時17分被送往律敦治醫院。

▼BioNTech復必泰預約步驟▼

+ 7 + 7 + 7

總計近35萬人預約接種科興或復必泰疫苗

政府表示，自2月22日以來累計約51,800名人士接種了第一劑科興疫苗。截至今晚8時的過去24小時，約有12,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑科興疫苗。自2月23日以來，累計約256,000名人士預約接種科興疫苗。

另外，由今日上午9時至下午8時，約有91,200名市民在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

兩日共1萬人由私家醫生接種科興疫苗

私家醫生和診所已經由周二起開始為市民接種。截至今日下午6時，約有1,350名私家醫生（約1,860個診所地點）參與接種計劃。當中約1,000名醫生已向衞生署提出預訂疫苗，880名醫生已收到首批疫苗，涉及劑量共6萬多劑，其餘約100名醫生的預訂疫苗會盡快安排派送。

截至今日下午4時，已有約一萬名市民透過私家醫生接種科興疫苗。