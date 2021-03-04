強制檢測｜何栢良：檢測滯後不能接受　樣本室溫存放或出現假陰性

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-04 11:12

政府早前擴大強制檢測群組，食肆員工、地盤工人等須定期接受檢測，令檢測需求大增，不少人反映遞交樣本瓶後，相隔多日才收到化驗結果；另有有檢測報告的日期有誤。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（4日）於商台節目表示，滯後情況不能接受。他指，有研究顯示，如樣本存放在室溫超過24小時，將有負面影響，甚至出現假陰性結果，「做咗等於無做，又嘥錢」，認為政府須加強監管化驗機構。

何栢良（資料圖片）

近日不少市民反映檢測滯後問題，有線電視前助理總採訪主任林妙茵亦發文指，相隔8日才收到檢測結果；而且當翻看電子檢測記錄時，竟發現樣本採集日期資料有誤，與收到結果日子相同。

何栢良今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，不能接受檢測滯後問題，而且報告應寫上收集（樣本）日期、收到（樣本）日期、出報告日期。他直指，清楚列明日期是最基本要求。

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何栢良表示，如收到樣本後存放於室溫，是變相浪費資源，更可能出現假陰性結果。他指，根據北京的研究分析，如樣本存放於室溫超過24小時，便會有負面影響；假如樣本的病毒量不高，又存放於室溫，會有四分之一機會出現假陰性結果。他認為，相關情況影響防疫，不合水平，「做咗等於無做，又嘥錢」，促請政府加強監管。

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另外，有市民關注接種疫苗後會否出現敏感情況。何栢良表示，擔心過敏的市民，應先平衡風險及成效，才決定是否接種。他解釋，假如有100萬至200萬人接種疫苗，如全數人均接受敏感測試，會令接種工作難以運作。