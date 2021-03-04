新冠疫苗｜本港靠接種者主動申報　澳門新加坡設醫護現場評估狀況

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-04 16:18

新冠肺炎疫苗接種計劃於上月底展開，日前有市民於接種科興疫苗兩日後死亡，惟專家委員會開會後認為死因與接種無直接關係。有建議指接種中心可派醫生當值為市民作評估，事實上，多個提供疫苗接種的地區亦有類似安排，當中澳門要求接種者先填寫網上問卷，並有醫護人員現場評估。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

現時本港市民接種疫苗前，接種中心會向他們提供簡介，並需要填寫問卷申報是否長期病患、敏感史等，主要依靠市民主動申報。而佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢曾表示，醫護會先詢問市民身體狀況，如有否禁忌症、過敏、懷孕、14天內有否接種過疫苗、長期病的病情是否穩定等；而醫護亦會觀察市民身體狀態。

本港因應有市民於接種疫苗後兩日死亡，有建議指接種中心可派醫生當值為市民作評估，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指現有方法為好的篩查，但日後會推出計劃，有醫生先向院舍長者安排評估，才可接種。

澳門有醫護人員於接種前評估接種者的身體狀況。（資料圖片）

澳門：需填問卷及有臨床評估

多個地區及國家已展開接種疫苗計劃，當中部分亦有醫護人員為接種者評估身體狀況。當中同於上月展開疫苗接種計劃的澳門，根據衛生局網站，市民於接種疫苗前需要經醫護人員進行臨床評估，判斷是否適合接種疫苗，而事前亦需要填寫網上問卷。根據澳門疫苗接種計劃，長者並非首階段的優先接種人士。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新加坡：按情況安排醫生評估

至於在1月開始接種疫苗的新加坡，根據當地報道，接種者於到達接種中心後，他們會收到一份有關疫苗資料及需要填寫他們的個人資料、醫療史等，並有人員了解他們的藥物敏感情況。視乎接種者的情況，中心會安排駐場醫生評估接種者是否合適接種疫苗。而於接種前，亦有護士作第二次的篩查，包括告知接種後可能帶來的副作用。

英國：醫護需確認接種者病史

而英國的做法與本港類同，根據國民保健署的網站，疫苗接種計劃的工作人員需要負責臨床評估，包括於注射疫苗前確認接種者的身體狀況、病史及敏感紀錄；亦需要了解接種者過往接種疫苗的歷史，並向他們講解相關的副作用。