新冠疫苗｜專家指市民應掌握身體狀況　市民促由政府提供評估

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-04 11:25

有市民在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（3日）開會後，認為死因與疫苗接種無直接關係。 有意見認為，疫苗接種中心可派醫生當值為市民作評估，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（4日）表示，現時接種中心已有提供相關簡介，並有問卷問及市民有否長期病患、敏感史等，認為是好的篩查方法。但他重申，長期病患者應就是否適合接種疫苗，向家庭醫生查詢。

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孔繁毅：接種中心有篩查 但重申市民要向家庭醫生查詢

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日指，市民有責任在接種前，先審視自己身體狀況，但有意見認為市民未必有身體檢查的習慣，不一定能仔細掌握自己身體狀況。孔繁毅在今早在港台節目《千禧年代》上表示，現時接種疫苗最大風險的群組，主要是嚴重長期病患者，而且控制得不好的人士，相對只是一小撮人。他重申，有需要的市民，要向家庭醫生查詢，「問打唔打，打邊隻。」

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（資料圖片/歐嘉樂攝）

他續指，現時接種中心內有提供簡介，並有問卷查詢接種者有否長期病患、敏感史，認為是好的篩查方法。他表示，之後亦會推出計劃，會有醫生先向較年長人士，以及院舍長者安排評估，才可接種。

郭寶賢：醫護會建議市民問清楚醫生再打

佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，現時市民接種疫苗前，醫護會先詢問市民身體狀況，如有否禁忌症、過敏、懷孕、14天內有否接種過疫苗、長期病的病情是否穩定等；而醫護亦會觀察市民身體狀態，如是否有氣喘等。

郭寶賢表指，現時市民接種疫苗之前，醫護會先詢問市民身體狀況，並且會觀察市民身體狀態，如是否有氣喘。（資料圖片/曾凱欣攝）

郭寶賢指，接種中心作用並非診症，但會向接種市民問及病史，認為有關安排已經足夠。他說，曾有數名打算接種疫苗的市民「講唔清楚、冇食藥」，中心醫護會要求接種者，再向醫生問清楚後，再打疫苗。

對於疫苗接種應否分流，會否同意長期病患者到診所接種，其他市民則可到社區接種中心，郭寶賢認為「實質上可以」，現時市民也可自行選擇。

聽眾：澳門評估後才可接種 港專家未將長者健康首位

市民鄭先生致電同一節目時稱，政府既然已將長者列作高風險群組，就有責任為長者評估，質疑現時專家未能將長者健康和生命放在首位。他舉例指，澳門做法是評估後才安排接種，高危人士不可以接種；相反，本港專家雖有提及「三高人士要評估，但處理上冇咁做。」

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另一名聽眾趙女士致電節目時亦指出，60歲以上長者接種疫苗雖相對安全，但指政府做法幫不到老人家。她以自己為例，她有糖尿、高血壓等長期病，但沒有看私家醫生，難以徵詢意見，認為接種疫苗地方如有醫生或許更好。

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