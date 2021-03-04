增9宗確診兩周低　深水埗大廈保安屬無源頭　共51宗變種病毒輸港

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-04 17:10

本港今日（4日）錄得9宗個案，是繼兩周之後重回單位數確診。今日9宗個案中，6宗為本地個案，其中一宗感染源頭不明，他是深水埗福華街鴻福大廈保安員，住天水圍天晴邨晴滿樓，兩廈都要接受強制檢測。輸入個案中，一人為菲律賓女傭帶有變種病毒，累計51宗。

今日錄得9宗確診，對上一次單位數字確診已是兩周前的2月18日，當日有8宗確診。今日9宗個案包括7男2女，年齡介乎12至74歲，6宗為本地個案，當中一人感染源頭不明。該明無源頭患者為69歲男子（編號：11051），他住天水圍天晴邨晴滿樓，任職深水埗福華街鴻福大廈保安員，由於保安員常跟人接觸，因此鴻福大廈及其住處晴滿樓都要強制檢測，他當值時獨自工作，同事會輪更，1至2名使用同一間保安房的同事都會被列作密切接觸者檢疫。

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3宗輸入個案中，其中一宗為29歲女菲傭（編號：11048），她坐5J272航班3月2日抵港，初步測試後為變種病毒501Y，本港累計錄得51宗相關個案，34宗來自英國、7人從南非抵港、4宗巴西、6宗未能分類。

另外兩宗輸入個案，分別為32歲女患者（編號：11050），她坐TR980航班由印尼出發，3月2日抵港；12歲男童（編號：11052）坐EK384由巴基斯坦啟程2月28日到港，由檢疫中心送院。