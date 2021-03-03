確診食肆大廈｜增16店上榜　確診女秘書光顧米芝蓮一星南海一號

社會新聞
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新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（3日）公布單日新增14宗確診，其中8宗源頭不明，累計個案增至11,047宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，屬K11 ＭUSEA名潮食館群組的30歲男子屬昨日確診的第11,028宗、25歲女子緊密接觸者，發病前均曾到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店Staycation，他還還曾到訪車公廟、萬佛寺。

一名69歲退休男患者，報稱傳染期先後曾到訪7間餐廳；而編號11047的53歲女秘書，發病一周仍有上班，她報稱曾到訪5間餐廳，包括曾獲米芝蓮一星的iSQUARE國際廣場南海一號，以及王子酒店的紅花會。

名潮食館群組男患者新年曾到車公廟、萬佛寺

今日新增14宗本地感染個案，當中第11,043宗確診的30歲男子，於3月2日發病，2月22日曾訪大角咀黃頌仁醫生診所，居大角咀長豐大廈，屬昨日確診的第11,028宗25歲女子緊密接觸者，二人都居於上址，曾一齊到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店Staycation。男患者最後上班日期為2月23日。

他在2月21日曾到訪車公廟、萬佛寺及新城市廣場的餐廳香港永年。2月23日曾到訪蓮福商業大廈 ，2月25日則去過新城市廣場，2月28日就曾出現在油尖旺大有樓地下。

據衞生署公布，二人並無到名潮食館，不過他們當日到黃頌仁醫生診所時，剛有三名其後確診的名潮食館食客求醫，診所一名護士也中招，原來他及同行的25歲女子也確診，源頭相信為該該三食客，因而二人也被列為名潮食館群組。

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69歲退休男曾到訪7間餐廳

編號11044的69歲退休男子，在2月27日發現頭痛，3月1日確診。他在病發前曾到訪3間餐廳，而並發後則到訪過4間餐廳，包括東區興華商場大快活、新翠商場一粥麵、興華商場民華餐廳、永利中心群記爽腩店、興華商場的麗香園冰室、新翠商場的美心 MX及 H21 商場的明星金閣。

53歲女秘書曾到南海一號

編號11047的53歲女士，她2月22日咳嗽和喉嚨痛，3月1日的樣本檢測結果呈陽性。病人為秘書，最後上班日期為3月2日。住將軍澳日出康城緻藍天2座。她曾到訪5間餐廳，包括國際廣場的南海一號及王子酒店的紅花會，前者曾獲得米芝蓮一星殊榮，坐落在iSQUARE 30及31樓，有點心放題套餐。她還曾於2月26日到訪將軍澳PopCorn的泰式咖啡店 Greyhound Café。

另外編號11035的23歲女患者，是健身室做銷售，最後上班日期2月26日，她在2月26日曾到訪好利商業大廈 The Port LKF。

▼ 過去14天確診患者行蹤及住址▼

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▼疫情反復　3月4日起社交距離措施延續一周▼

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▼疫苗注射西醫互動地圖▼

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