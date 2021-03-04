約10宗初步確診4宗無源頭　勞工處職員傳染期食勻荃灣沙田深水埗

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-04 18:40

新冠肺炎疫情持續，本港新增9宗確診個案，當中6宗為本地感染個案。於5宗有關連的本感染個案中，K11 MUSEA「Cartier」多一名員工確診；另外有2宗確診個案為日前確診科大職員的密切接觸者，他們分別曾與該名科大職員共膳及工作。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上透露，暫有約10宗的初步確診個案，當中無源頭個案包括1名於長沙灣政府合署工作的勞工處職員，他於3月1日發病，傳染期曾到多間餐廳，分布於荃灣區、沙田及深水埗等。

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今日新增的6宗本地感染個案中，有5宗為有關連的個案，全部由檢疫中心送院。當中包括1名K11 MUSEA「Cartier」的員工（個案編號：11049），她為早前另一名確診員工的密切接觸者。此外，有2名確診者為日前確診科大職員的密切接觸者，分別一起用膳及上班。

而於昨日確診的一個無源頭個案為1名老師（個案編號：11045），衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，她以ZOOM授課，但仍部分同事需要送往檢疫，而學校全部人需要做病毒測試。她曾於2月27日下午約4時曾到K11 MUSEA戲院看戲。張竹君指，他為確診家人的有關連個案，相信感染源頭為家人，而非看電影。

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初步確診勞工處職員曾到沙田翠園、荃灣多間餐廳

張竹君指，今日約有10宗以下的初步確診個案，當中有數宗無源頭個案，包括1名47歲勞工處男員工初步確診，他於長沙灣政府合署工作，家居於愉景新城1座，於3月1日不舒服，3月4日最後上班。他曾與家人去過不同食肆食飯，或自己食飯，曾於2月27日到冠荃美食中心、金鳳大餐廳、沙田翠園、荃灣中染大廈叁茶陸飯、元氣；3月1日到愉景新城「潮食會（CHILL EATING CLUB）」、愉景新城大家樂、老地方大餐廳；3月3日到深水埗潤發飯店。

1名18歲大學生初步確診，他於去年12月後沒有面授課堂。他家住曉麗苑曉暉閣，大廈早前納入強制檢測，不過他居住的單位與早前確診個案所居單位屬不同方向及座數。1名48歲於皇后大道中100 號任文職的男士初步確診，他在2月26日最後上班，3月1日發燒，傳染期沒有上班，但潛伏期曾與同事食飯，同事需要送往檢疫，他居於西營盤居仁里居仁閣。

1名37歲外籍家務助理初步確診，她居於金勳大廈劏房，於2月28日頭痛，於3月2日到檢測中心。她的工作地點為清水灣小坑口的一個邨屋，最後上班日為2月23日，傳染期無上班。張竹君指，居於同一劏房單位的人需要檢疫。