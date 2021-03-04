父親後母涉虐殺5歲女兒　嫲嫲提孫女得人鍾意哽咽　不會反駁後母

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-04 17:54

5歲女童疑遭親父後母虐殺案續審，女童的嫲嫲出庭作供，她稱長子與前妻生下的一對子女，自出生後都是由她照顧，她又指其長子，即女童的親父也愛錫女兒，即使施以體罰，力度亦不算大。惟案發前數月，其子突然稱要帶同子女搬走，沒有告知她地址，她更一度未能聯絡長子，要找警方幫忙。嫲嫲又說，孫女性格開朗，她亦不會反駁後母，是「得人鍾意既小朋友」，嫲嫲提及此時不禁哽咽。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人）為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦）為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺女童Z。第三被告否認4項殘酷對待兒童罪，指她於2017年8月10至2018年1月6日，故意虐待和疏忽X和Z。男童X和女童Z案發時分別8和5歲。

嫲嫲稱也曾要照顧女被告的女兒Y

在屏風後作供的嫲嫲透露，本案男被告(下稱：長子)是她的長子。長子與前妻M育有X和Z，他們一家四口和嫲嫲同住一公屋單位。兩小兄妹出世後便主要由嫲嫲照顧。

長子和M離婚後，長次與女被告結婚，並與女被告與前夫所生的女兒Y於2016年搬入同住。嫲嫲自此亦照顧Y。她指長子及女被告均需上班工作，下班後會查看小朋友的功課。

女童Z曾稱爸爸好錫佢

嫲嫲形容孫仔X性格沉靜，不算頑皮，但有點懶惰。至於孫女Z，嫲嫲形容她性格開朗，有主見，喜歡接觸他人，並同意Z是「得人鍾意既小朋友」。嫲嫲提及Z的性格時，聲音一度哽咽。她指Z會跟從嫲嫲和其長子的要求，並解釋「因為爸爸好錫佢」。至於女被告的說話，Z則「唔反駁，都會聽」。

嫲嫲又指，長子會打子女的手板和腳板，或用細小的竹枝施以體罰。但認為「佢做爸爸，唔會好大力」，加上每次打的次數不多，她未有制止。

長子突稱要搬走未講真實原因

至2017年，長子突稱要搬走，但未提正式原因，只稱想給子女完整家庭。嫲嫲因為感憤怒，並刪除了手機的通訊應用程式，甚至悔氣地向長子說：「唔好來往啦。」長子搬離前亦沒有告知她其新地址，亦沒再接她的電話。

報警求助聯絡長子

因擔心一對小兄妹的情況，嫲嫲稱她和另外兩名兒子在2017年11月曾到學校，要求校方提供長子一家新地址，但遭校方拒絕。嫲嫲等人又曾到警署報案，警員致電首被告但無人接聽。長子之後打給警員，她才與長子對話，長子並答應日後會接她的電話。長子之後亦有接其電話，並稱X和Z無恙，只是X仍在跟女被告磨合。

女童Z遇見嫲嫲開心到喊

嫲嫲又稱孫子女們搬走後，她曾在街上兩次遇到女被告、X和Z，第一次見到兩孫時，Z見到嫲嫲便開心，更「開心到喊」。第二次碰面時，她未有和小兄妹說話。此外，嫲嫲在作供後在庭上稱：「個仔孝順。」惟法官提醒她，其作供已經完結。

案件編號：HCCC28/2020