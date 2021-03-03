5歲女童疑遭虐待致死　親父涉拋女當遊戲　後母鼓勵要撞到天花板

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-03 17:45

兩名5歲及8歲的小兄妹，疑隨親父與後母搬進一私人屋苑居後，經常遭到虐待，妹妹最後更死亡。任職運輸工人的父親與其第二任妻子，與及二任妻子的母親，被控謀殺及虐兒等罪名，案件今(3日)在高等法院開審。主控官在開案陳辭時透露，兩兄妹隨父的生活猶如煉獄，經常遭虐打，並要吃二人吃剩的飯餸，嚴寒天氣下亦只能瞓地板。後母的母親雖然同住，但目睹情況未施以援手，有時甚至也有份體罰。兩童更被迫玩兩個名為「飛高高」及「扮超人」的「遊戲」，會被拋至天花板，或被捉著四肢搖晃。小妹妹終在家昏迷死亡。警方接手調查後發現，兩小兄妹身上的傷處各多達130處。

三名被告：男被告（29歲，運輪工人，下稱：父親)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦，下稱：後母)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員，下稱：外婆)，是女被告的母親。

父親和後母被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺女童Z。兩人否認謀殺，但認誤殺，控方不接納。此外，父親和後母已承認兩項殘酷對待兒童罪。外婆則否認4項殘酷對待兒童罪。男童X和女童Z在案發時分別8和5歲。

法庭未有公開三名被告姓名，兩童的父親及繼母否認謀殺，繼母的母親則否認虐兒，案件在高等法院審訊。（資料圖片）

控方開案陳詞透露，兩童的父親曾經歷有兩段婚姻。他和第一任妻子M育有X和Z，四人曾一同居於屯門一公屋單位，並與父親的兩弟和母親同住。控方指，雖然當時兩童要與多人屈居細小的單位，但他們仍能愉快成長。惟父親與M於2013年分開，並於2015年離婚，M之後仍有定期探望兩名子女。

祖母及叔叔會阻父親打子女

至2016年9月，兩童的父親與後母拍拖，後母帶同與前夫所生的女兒Y，後母曾搬入該公屋單位居住。Y較X年幼，但較Z年長兩年。兩個月後，父親與後母結婚，後母亦搬到公屋單位，兩人均會向兩童施以體罰，兩童的祖母與及父親的弟弟(下稱：A)都會阻止。A曾目睹父親掌摑X至流血，A和母親阻止父親進一步打X。

每次被藤條打均達30至50下

2017年8月10月，父親與後母連同X、Y和Z搬到一私人屋苑居住。控方形容，X和Z自此活在地獄之中。父親與後母會以不同方法虐待X和Z，包括整晚將兩童綁著、要他們罰企或跪在地下。兩人多番用藤條和拖鞋虐打兩童，X在事件曝光後向警方透露，每次遭人用藤條打30至50下。

有時幾天未獲食物

此外，兩人只准吃父親及後母等吃剩的飯菜，有時甚至幾天未獲食物。冬天時要在冰冷的地板睡覺，不可穿衣服和無毛氈掩蓋，有時兩人會同睡一個睡袋。

後母會指示父親把子女拋到天花板

再者，X和Z亦被兩個名字看似有趣、實際上恐怖的遊戲懲罰。其中一個遊戲叫「飛高高」，父親會捉住X或Z的腋窩，然後拋高，有時X或Z被拋至撞到天花板。在旁的後母會觀看和鼓勵父親，甚至指示父親要把子女拋至撞到天花板。

玩扮超人遊戲兩童尖叫哭泣

另一個遊戲則為「扮超人」，父親和後母會捉著X或Z的四肢，然後搖動他們，仿如超人飛行。X和Z玩以上這「遊戲」時，都會尖叫或哭泣。

控方又指，外婆知道兩童遭到虐待，但未有制止或施以援手，有時甚至也體罰X和Z，只是程度不及父親和後母。X和Z受多番受虐，身體都很虛弱。但三名被告沒有帶他們看醫生。

兩兄妹身上各有逾130處傷勢

2018年1月6日，父親致電999熱線，救護員到達單位時，發現Z躺在客廳，已沒有呼吸和脈搏，並穿上尿片。她被送院搶救，隨即宣告不治。驗屍後發現，Z全身有逾130處傷勢。X亦於2018年1月6日被送院，檢查發現亦有逾130處傷勢，而且體重不足。

案件編號：HCCC28/2020