父親繼母涉虐殺5歲女兒　親母稱漸少見兩子女　疑後母從中作梗

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-03 22:27

運輸工人涉與第二任妻子多番虐待他與前妻所生的一對年幼子女，5歲女兒更疑被虐待致死，兩童的親母Ｍ就案件出庭作供，她稱一對子女原本由祖母照顧，並如一般小朋友般正常成長。惟M離婚後，疑後母從中作梗，令她與子女減少見面，前夫也稱子女沒有空或不想見她，拒讓她再見子女。又傳來兒子的語音短訊謂：「媽咪，我唔想見你。」。惟M自言與兒子關係良好，認為兒子是在親父教導下，才說出這番話。

女被告母親疑未施援手亦被控

三名被告：男被告（29歲，運輪工人，下稱：父親)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦，下稱：後母)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的後母；第三被告(56歲，會計文員，下稱：外婆)，是女被告的母親。

父親和後母被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺女童Z。兩人否認謀殺，但認誤殺，控方不接納。此外，父親和後母已承認兩項殘酷對待兒童罪。外婆則否認4項殘酷對待兒童罪。男童X和女童Z在案發時分別8和5歲。

運輸工人與第二任妻子被控謀殺，第二任妻子的母親亦被控虐兒罪，案件在高等法院審訊。(資料圖片)

兩童由祖母照顧時健康成長

證人M供稱，她和本案男被告結婚後，育有涉案男童X和女童Z，他們與兩童的祖母等同住公屋。M坦言不太懂照顧兒子，兒子不願進食，比較瘦削。祖母見狀代為照顧，兒子便如一般小朋友般成長，更變得「肥肥白白」。至女兒Z出世後，M因見祖母用心照顧孫兒，因此女兒Z也交祖母照顧。M亦指，因當時需長時間工作，很少和子女相處。

覺前夫非性格暴躁的人

她又指，她和兩童的父親均沒有體罰一對子女，除了一次兒子X吃飯時推倒飯碗，父親才打了X的屁股。若子女頑皮，他們會叫子女面向牆壁罰企，一般不會罰超過半小時。M形容，兩童的父親愛鍚家人，性格也非暴躁。

祖母稱後母不想兩童見親母

M和兩子女的父親離婚後，她仍每周六到公屋探望子女，與他們一起看電視和玩耍，亦有替他們溫習。直至兩童的後母搬入公屋後，M沒再上單位，改為由祖母帶X和Z外出見她。但她指和子女見面次數亦不斷少，由原本每兩、三星期的一次，漸趨減成兩個月一次。祖母更曾告知她，因兩童的後母「唔鍾意」讓兩小孩見她。

兩童搬離公屋後未再見親母

至2017年8月，兩子女隨父親搬離公屋單位後，其前夫便稱子女沒有空或不想見M，又拒讓M和子女見面。M多番追問，更傳來X的語音短訊，X說：「媽咪，我唔想見你」。惟M稱她和兒子關係一向良好，直言：「唔太相信會同我講呢番說話。」她認為是其前夫教X說出這番話。

雖然她多番求見子女，但前夫仍拒絕，直至2018年1月6日，她收到Z的死訊。她當天到醫院才見到X。

兩童出街戴口罩遮傷勢

此外，控方案情亦指，自兩童的父親及後母於2017年8月搬至私人屋苑後，父親便不聽其母的電話，兩童的祖母除了間中一、兩次在學校見到X和Z，未有見到他們。亦有學校教師發現X和Z的傷勢，兩童的父親便說出不同謊言，之後更不讓X和Z上課。而他們帶X和Z外出時，亦要他們帶上口罩，遮蔽傷勢。

X在錄影會面中認為，他和Z頑皮才會被打。而後母則向警方指，所有傷勢由男童的父親造成。

案件編號：HCCC28/2020