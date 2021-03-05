創科局倡搭港鐵用安心出行　歐陽伯權︰睇報紙先知　須考慮可行性

撰文： 鄭啟源 最後更新日期： 2021-03-05 00:00

港府不斷為防疫措拖「加辣」，市民現時出入政府建築、食肆及部分場所，都必須嘟「安心出行」或登記資料。創新及科技局局長薛永恒周二（2日）更表示，港鐵應考慮使用「安心出行」應用程式，並稱港府已準備好為港鐵提供二維碼，但理解港鐵可能考慮到不同原因不同運作安排要配合。不過說法隨即引起市民反彈，質疑做法會嚴重阻礙市民乘車上、下班。 港鐵主席歐陽伯權近日接受《香港01》等多間傳媒訪問時，首度開腔回應港鐵嘟「安心出行」或登記資料的可行性。他強調，董事局未曾討論相關計劃，「真係睇報紙先知」，認為做法若會令乘客出行拖延一段時間，就必須審慎考慮如何執行，「理想係一件事，但實際能否執行，又係另一個世界」。

▼現時食肆堂食須使用安心出行或登記▼

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歐陽伯權表示，相信無人會反對港鐵採取措施，讓乘客乘車時可以更安心，並能保障健康，他形容薛永恒的建議，「係好事嚟！但係執行上可以點做，就要政府同港鐵管理層傾吓，究竟點先可以執行到」。他指，事前不清楚港府有意將「安心出行」引入港鐵的計劃，董事局亦未有聽過有關計劃，直言「我都真係睇報紙先知」。

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目前市民進入食肆須用「安心出行」紀錄或登記資料，需時數秒至1、2分鐘不等。他說，不知道科技是否已可配合，讓乘客便捷地完成紀錄出行的目標。他強調，會樂觀看待創科局建議，但執行上需要仔細研究，「個目標係好，但係會唔會好艱難先至做到。好似有好多方法由港島去九龍，可以坐天星小輪、可以坐地鐵、巴士，甚至游渡海泳都得㗎，要睇邊個先至俾到你方便」。

他強調，如有任何事可讓港鐵乘客健康、安心地出行，港鐵都會考慮；惟做法若會令乘客出行拖延一段時間，運作上就必須仔細考慮是否可行。

港鐵主席近日接受《香港01》等傳媒訪問內容︰

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薛永恒周二（2日）表示，港鐵可按運作需要考慮張貼二維碼的位置，又舉列，若貼在列車車門，在繁忙時間或會阻礙市民上落。（資料圖片）

創科局局長薛永恒周二出席港台節目《千禧年代》時表示，港鐵應積極考慮使用「安心出行」應用程式，但理解港鐵可能考慮到不同原因不同運作安排要配合。政府已準備好為港鐵公司提供應用程式的二維碼服務，港鐵亦可按運作需要考慮張貼二維碼的位置，如貼在列車車門，繁忙時間就可能會阻礙市民上落。