薛永恒指港鐵應考慮用安心出行　專家：恐致人龍惟藍牙增私隱憂慮

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-03 14:03

政府要求食肆及重開場所的負責人必須確保顧客使用「安心出行」或登記資料。創新及科技局局長薛永恒昨（2日）表示，港鐵應考慮使用「安心出行」應用程式。他說，理解港鐵或會考慮到不同原因及安排需要配合，而政府已準備好為港鐵公司提供二維碼。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，在人流多的交通系統中要求市民掃描「安心出行」二維碼，或會導致排隊人龍，做成延誤等問題，認為需平衡預期的效果、以及會帶來的問題。

▼現時食肆晚市堂食須使用安心出行▼

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薛永恒昨日表示，港鐵可按運作需要考慮張貼二維碼的位置，又舉列，若貼在列車車門，在繁忙時間或會阻礙市民上落。薛並稱，「安心出行」最新有311萬次下載，佔全港市民約四成。

若掃碼入閘恐致人龍 需平衡預期效果及會帶來問題

方保僑表示，現時未知二維碼會張貼在港鐵的甚麼位置，究竟是入閘處還是車廂內，因此難以估計掃描二維碼在人流眾多的交通系統內所收成效。

薛永恒表示，港鐵可按運作需要考慮張貼二維碼的位置，又舉列，若貼在列車車門，在繁忙時間或會阻礙市民上落。（資料圖片）

方指出，若將二維碼貼在閘口，有機會出現排隊人龍，做成延誤，他以現時港鐵支付寶入閘機為例，港鐵一直都提醒市民入閘前，提早拿出手提、打開應用，顯示港鐵有考慮類似問題。他說，尚有不少細節需待當局及港鐵考慮，如政府當初曾稱不會強制市民使用，但又有聲音指使用人數不夠會影響效果，將來會否「唔掃唔畀入」，認為需平衡在港鐵使用二維碼的預期效果，以及會帶來的問題。

iBeacon要求讀取位置數據 恐增私隱憂慮

至於地鐵使用藍芽技術作自動掃描又會否合適，方保僑認為，藍芽技術仍有不少限制，如覆蓋範圍大導致紀錄不夠準確，有可能市民坐在一架小巴內，連鄰近的小巴也偵測到，當作到訪紀錄。他指，技術上可收窄無線電波範圍，但收窄到多細就需當局考慮。

方保僑認為，需平衡在港鐵使用二維碼的預期效果、以及會帶來的問題。（資料圖片）

薛永恒早前提到，資科辦正與港大團隊研究利用藍牙技術，為「安心出行」加入自動掃描功能，並指會在合適的場所如小巴，作實地運作測試。

增功能或取用更多權限 或添市民私隱憂慮

方指，iBeacon藍芽技術要求讀取手機位置，若之後應用程式需用到位置數據，恐會令市民更憂慮私隱問題。此外，政府亦正測試「安心出行」感應步速變化的新功能，以判斷用家是否已離開的士，增加自動離開功能。方保僑指，步速功能亦有可能使用手提內的健康數據，或徒添私隱憂慮。

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