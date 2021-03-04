61歲內地入境女子違檢疫令判監10天　累計115人被定罪

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衞生署公布，一名61歲女子因違反強制檢疫令，於去年6月26日離開其檢疫地點，今日（4日）於西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。

截至今日，共有115人因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。

深圳灣口岸。（資料圖片）

衞生署稱，一名61歲女子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今天於西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。第599C章適用於從中國到達香港的人士。

該名女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年6月26日離開其檢疫地點。她被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。

港珠澳大橋口岸。（資料圖片／馬煒傑攝）

根據《規例》，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有115人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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