確診食肆大廈｜增2食肆　源頭不明保安員曾訪天晴商場美心MX

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-05 00:59

新冠肺炎疫情持續，本港今天（4日）新增9宗確診個案，令個案總數累計至11,056宗。衞生防護中心晚上更新確診者曾到訪的大廈及食肆名單，有兩間餐廳上榜，包括天水圍天晴商場的美心MX。早前科技大學一間公司的職員確診，他有兩名密切接觸者亦於今天確診，其中一人曾到科大學術大樓。

今天新增個案中，只有一人源頭不明，他是一名69歲男子（第11051宗個案），住在天水圍天晴邨晴滿樓，曾光顧天晴商場的美心MX，他的工作是在深水埗區鴻福大樓任職保安，也曾到太子運動場道華益大樓順記小廚。他在2月28日發病。

69歲男保安曾到訪美心MX，但相片中並非涉事的美心MX。 （資料圖片／林穎嫺攝）

早前科技大學一間公司的職員確診，他有兩名密切接觸者亦於今天確診，分別是他的同事，以及一個曾與他一起用膳的男子，兩人分別是74歲男子（第11055宗個案）和32歲男子（第11056宗個案）。當中32歲男子曾到科大學術大樓，也曾到屯門新墟村。

記者向科大查詢有無學生、其他教職員會受到影響，科大回覆指，一名在校內工作的人士今日確診，科大已立即為其工作的辦公地方、附近範圍及其到過的餐廳等全面消毒，校方將密切留意事情發展，並及時將最新資訊通知大學成員。

32歲男患者曾到科大學術大樓。（資料圖片）

另外，K11 Musea 「Cartier」今日再多一名員工確診，患者是一名34歲男子（第11049宗個案），他住在屯門怡樂花園1座，曾到屯門景峰花園商場地下，他於2月24日出現病徵。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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