土瓜灣重建　法團主席：逾半單位有劏房　20多年藥房不捨人情味

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-05 14:17

市建局今日（5日）宣布啟動土瓜灣道/榮光街發展計劃，收回53個街號的舊樓，涉830伙住戶，以興建約900個住宅單位，料2032年完成項目。有在項目範圍內的大廈業主立案法團主席對收購表示同意，指大廈「冧石屎」和漏水等情況嚴重，但認為市建局收購價無可能買到同區同大小單位，盼搬到附近有電梯的小單位居住。 是次重建亦涉90個商舖。有外賣店老闆指不捨客人，會做至市建局收樓的最後一刻。

+ 3 + 3 + 3

榮光街啟明街等一帶大部分舊樓已因早前市建局重建項目收購人去樓空，附近商戶主要以街市和車房為主，經過人流已不多。

鴻福街2，4，6號及玉成街5，7號業主立案法團主席陳先生居於600多呎單位50多年，指大廈「九成幾業主應該都望市建局收購」，指現時大廈已是「老弱殘兵」，周圍「冧石屎」，部分樓層有嚴重漏水問題亦收到政府不少消防、驗樓、驗窗的命令，但無法執行；附近亦有鼠患，「老鼠多到離哂譜，廚房、廁所同廳嘅窗我係唔敢開，啲老鼠會爬水渠走上嚟」。

他說，大廈一梯5伙，共8層高，即有約35伙住宅單位，當中有15至16伙為劏房，有南亞裔等不同人居住。

陳先生期望市建局可出每平方呎1.7萬元收購其600多呎單位，但估計亦無法買到同區同樣大小的單位，只盼可買到較小但有電梯的單位，讓太太不用走幾層樓梯回家。

同幢大廈的劏房戶陸小姐居於大廈100多呎的劏房，她指單位一劏五，在現時單位已居5年，自己已排公屋6年，一直未等到上樓，期望可以重建時及時上樓。

藥房東主莊先生及太太1997年買入現舖，指不捨區內街坊，但「呢個時間係咁」，指關店後會退休。（羅君豪攝）

附近藥房亦會被收購，老闆娘莊太1997年起與丈夫買入現舖已20多年，指附近大廈重建後居民搬走生意受影響，對於重建她說，「呢啲時代係咁，要改變吓環境」，但仍然對店舖不捨，「慣咗日日9點開舖，夜晚7點8點收工，慣咗咁樣生活」，開業多年「街坊見咗廿幾年都有感情」。問到市建局收樓後打算，「退休啦，兩公婆年紀都唔細」。

余先生2013年起在啟明街開外賣店，指會盡量做到最後一刻。（羅君豪攝）

外賣店華富食品余先生在啓明街開業8年，今年起會派慈善飯予有需要人士，指未來會嘗試在區內找新店，「特別好多學生、大學、客都幫襯咗好耐，所以我哋唔捨得放手」，指會一直經營「儘量做到最尾先走」。

同一條街上的地產代理林小姐亦見證區內變遷，指附近開始重建後「啲客走哂，又收唔到盤又冇咩客」，收樓後或會先休息再作打算。