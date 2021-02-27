陳帆：逾10酒店賓館有意做過渡房屋　首項目位於土瓜灣料年中入伙

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-27 12:14

新冠肺炎疫情下，多間酒店生意大跌，同時基層收入亦大幅減少，關愛基金早前撥款9,500萬元，資助1,800套酒店房間，用作過渡房屋。運房局長陳帆今日(27日)於網誌表示，首個由九龍樂善堂營運的B hotel項目，預計今年年中可讓基層家庭入伙。他續指，現時過渡性專責小組正與超過10間酒店及賓館磋商，檢討後不排除會資助更多酒店及賓館作過渡房屋之用。

前身為土瓜灣郵輪酒店的B Hotel與樂善堂已在農曆年前達成共識，以低於疫情前的租金把酒店房間作過渡性房屋之用。（運房局圖片）

陳帆指，B Hotel與樂善堂已在農曆年前達成共識，以低於疫情前的租金，將酒店房間改作過渡房屋之用，獲批資助後，雙方會簽訂2年租約，隨即開放予基層家庭申請，預計今年中可入伙，前後只需數個月時間，形容對有需要家庭為「及時雨」。

B Hotel項目有161間，面積120至240平方呎的房間，樂善堂亦安排其中一層的空間讓住戶煮食、洗衣及乾衣等，更會有多用途空間，舉辦社區活動和安排家庭支援。

關愛基金批出的撥款，足夠政府在兩年內，使用800間酒店房間作過渡房屋。陳帆指，現時過渡房屋專責小組正與超過10間酒店及賓館磋商，運房局會就有興趣參與的酒店及賓館，進行簡單審查，並整合名單，由非政府機構選擇合作伙伴，有共識後就可申請資助。

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