撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-05 16:15

近日本港天氣回暖，今日（5日）踏入二十四節氣中的驚蟄，傳統上代表大地回春，銅鑼灣鵝頸橋拍打聲此起彼落，一班拜神婆輪番唸起「打你個小人頭」，受人所託，一邊用鞋拍打象徵不吉利人或事的「小人紙」，一邊振振有詞，並將代表災星的紙老虎焚燒。 疫情下拜神婆打小人未有減價，企硬「位位50蚊」。市民今年到鵝頸橋想要「痛打」的對象，既有生活中遇上小人，亦望送走瘟神。有戴上墨鏡及鴨咀帽到場的市民表示，今日專程打疫情，「最緊要個疫情走，打走個病毒！」。不過亦有市民批評，高官抗疫不力，令香港民不聊生，一樣抵打，「有啲人成日亂噏，對香港人冇幫助！」

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今早11時鵝頸橋已有過百人排隊等待「打小人」，平均每檔的人龍都約有20人以上。現場所見，鵝頸橋一帶有約有10個檔口營業，比去年10多個檔有所減少。 擔任拜神婆助手的林小姐指，受疫情影響，今年的人流已顯著減少，「平時行都行唔落，對面以往擺埋檔。」

收費企硬位位50元

雖則人數有所減少，但林小姐指，今日排隊打小人，仍需輪候1小時以上，並認為或在下班時間後才是打小人的「黃金時段」。她亦指，今年打小人收費未見減價，維持以往水平，每打一個小人，索價50元。

李女士與朋友一同前來打小人，她指香港近年經濟環境惡劣，民不聊生，指「香港好多事，越嚟越差，要打走晒啲小人。」雖然她沒有特定想要打的對象，但問到有什麼事情需要優先打走，她思考片刻回答「所謂的施政措施」，她斥「有啲人成日亂噏，對香港人冇幫助！」她後來更補充，「有啲人」是指「所謂高官」。官員表現不滯，同樣「抵打」。

港府的限聚令措施仍然生效，鵝頸橋一帶有數名警察及一輛警車停泊駐守。李女士表示，倘警方今日以限聚令驅趕「打小人」的市民，亦沒有辦法，但認為當局要體諒一年一次的節日，「如果連呢啲都禁埋嘅，咪即係香港冇晒自由囉，根本一年一次要俾人發泄。」

「全副武裝」打小人：想打走個疫情

既有市民因政府施政措施而「打小人」，亦有市民希望驅散疫情，送走瘟神。已連續第8年到鵝頸橋打小人的陳女士表示，今年打小人目的是祈求世界和平及身體健康，「最緊要個疫情走，打走個疫情！」但問到人群聚集會否擔心病毒感染，她表示，自己戴上墨鏡及鴨咀帽，算是已穿戴合適裝備，「你睇我全副武裝都驚㗎。」

輪候「打小人」的人龍年紀偏大，而年紀較經的羅先生，算是輪候隊伍中的「異類」。他表示，今日趁午飯時間專程駕車前來打小人，並興奮表示首次參與打小人，感覺新鮮。但他指，已排隊半小時，沒想到人數比預期多，預期仍需排隊半小時。但幸好工作時間有彈性，不需趕回公司工作。

羅亦解釋，由於身於傳統家庭，平日亦會拜關公及觀音，而聽聞鵝頸橋的風水適合打小人，因此前來祈求運勢增強，事業順利，亦希望能打走新冠疫情，「所謂打小人唔使指定目標，驅走疫情，最好就打走新冠肺炎。」