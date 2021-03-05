食環署50區鼠患監測指數下季公開　嚴重地區將有為期一月滅鼠行動

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-05 16:41

本港鼠患嚴重，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（5日）開會，制定今年防治鼠患及蚊患的工作計劃及指標，當局今年第二季，將向公眾發放50個監測地區的鼠患參考指數。

當局指，今年中之前，將會透過政府的地理空間信息樞紐平台，向各部門發放監測資料以便部門及早介入。食環署表示，繼去年將鼠患參考指數調查的監測地區，由41個（約2,300個放置鼠餌地點）增加至50個（約2,700個放置鼠餌地點）；今年第二季開始，該署將向公眾發布全部50個監測地區的指數，對於鼠患嚴重的監測地區，該署會在相關地點滅鼠一個月，並重新評估情況。

早前的試驗計劃顯示，加強監察模式能有效控制鼠患。該署亦會在指數持續較高的地區，部署熱能探測攝錄機，以便採取具針對性的滅鼠行動。

督導委員會今天會議，為新一年的滅鼠工作制定指標和計劃，推動部門加強工作。食環署負責放置鼠餌和使用捕鼠器的工作；房屋委員會選取約80條重點屋邨，推行額外防鼠措施及宣傳教育工作；路政署按需要進行後巷改善工程；食環署加強熱能探測攝錄機的應用，在全港各區全部目標社區，和鼠患較為嚴重的監測地區以攝錄機偵測老鼠活動，加強滅鼠行動的針對性和成效；以及改善鼠患參考指數調查，並積極鼓勵市民保持環境清潔，斷絕老鼠食物來源，務求從根源應對鼠患問題。

蚊患監測地區將增至64個

滅蚊方面，今年工作指標包括消除蚊蟲滋生地；在分區白紋伊蚊誘蚊器指數超出20%警戒水平的監測地區，會加強防控工作；維持監測地區的指數不超過40%；以及在今年內為去年新增設的白紋伊蚊密度指數，訂立相應防治蚊患工作參考水平。

就加強監察蚊患，食環署自去年4月起以新設計誘蚊器取代舊有的誘蚊產卵器，直接計算成蚊數量，從而釐定誘蚊器指數和額外制定新的密度指數，以分別顯示白紋伊蚊分布的廣泛性及量化白紋伊蚊的活躍程度。

為進一步加強監察登革熱病媒，食環署由今年1月起把監察地區的數目由62個（約3,360個誘蚊器）增加至64個（約3,440個誘蚊器）。食環署會整理及檢視自去年4月起收集到的分區密度指數，並分析不同季節的數據，以期在今年年底前為指數制定參考水平，以便相關部門及時進行所需的防治蚊患工作。

政府認為過去2年全城防蚊及滅蚊行動有效遏制蚊患，打算在今年雨季來臨前，延續相關行動模式。各部門會在雨季來臨前視察場地，並及早清理可能滋生蚊子的地點，並部署超過5,500個捕蚊器以殺滅成蚊。

食環署將密切留意本地天氣的變化，在雨季前通知各部門同時啓動行動，當中包括霧化工作。各部門亦會在行動期間，持續清理蚊子滋生地，因應監測指數的情況及時採取具針對性的防控蚊患措施，並持續更新蚊患黑點名單。今日會議共有3個決策局，以及20個政府部門及機構代表參與。