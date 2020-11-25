施政報告｜智慧公廁以物聯網測臭味　街市推非接觸付款　用AI滅鼠

特首林鄭月娥今日（25日）在施政報告中表示，下月會發表《香港智慧城市藍圖2.0》，將提出超過130項智慧城市措施，當中較貼近民生的措施包括智慧公廁及智慧鄉村。政府消息人士透露，明年會試行以物聯網技術監測公共廁所的臭味、漏水、使用等情況。 而前稱「數碼個人身分」的「智方便」平台亦將於下月推出，首階段提供約20項常用的公共服務，包括續領車牌和電子報稅。消息人士透露，兩電一煤亦會於首階段推出服務，供市民以「智方便」查閱費用等。

測廁所門開關統計人數

林鄭在上任首年的2017年底，即公布《香港智慧城市藍圖》，而《香港智慧城市藍圖2.0》將於下月發布，將提出超過130項智慧城市措施，其當中較貼近民生的措施包括推行智慧公廁及智慧鄉村試點。

《香港智慧城市藍圖2.0》將於下月發布，將提出超過130項智慧城市措施，其當中較貼近民生的措施包括推行智慧公廁及智慧鄉村試點。（資料圖片/鄭子峰攝）

政府消息人士透露，明年會試行以物聯網技術監測公共廁所的衞生情況及服務等，會於公共廁所安裝探測器（Sensor），探測氣味、漏水情況等，又會計算廁所門開關情況，以統計人流。消息人士指，所收集的數據，可用於提示前線人員即時處理及維修，並會以大數據分析，如預計最有效巡查時間等，從而改善管理。

人工智能量化鼠患情況

與民生相關的創新科技，亦包括政府正試用配有人工智能技術的熱能探測攝錄機，監察和分析鼠隻活動，以量化鼠患情況。政府消息人士透露，有關探測攝錄機正在多個滅鼠小區試用，由上月開始涵蓋全港18區，亦在食環署轄下街市密集式使用。由於計劃仍進行中，暫未能確定探測攝錄機的成效和敏感度。

政府正試用配有人工智能技術的熱能探測攝錄機，監察和分析鼠隻活動，以量化鼠患情況。（資料圖片／余俊亮攝）

疫情下，政府鼓勵街市使用非接觸式付款，於10月15日推出一次性的5000港元資助計劃，本月30日截至申請。政府消息人士表示，食環署有97個街市，共設12,000個檔口，當中有1,900名租戶申請了此計劃，即比例僅約一成半。他引述部份租戶稱，由於八達通等智能付款系統設手續費，加上租戶們不習慣使用新模式，故未有申請。

「智方便」平台下月推出 首批包括兩電一煤

而前稱「數碼個人身分」的「智方便」平台亦將於下月推出，首階段提供約20項常用的公共服務，包括續領車牌和電子報稅。消息人士透露，「兩電一煤」亦會於首階段推出服務，供市民以「智方便」查閱費用等。他表示，屆時市民可在平台上辦理電子個人身份（eID），然後辦理服務申請；所有個人資料均儲存於政府的私有雲中，經多重安全保障。

消息人士解釋，不少部門均有推出各自的電子服務，「智方便」作為一站式平台，可整合不同服務，最終目標是所有政府部門的服務均可於「智方便」上辦理，而因為涉及部門電子系統升級，目標明年年中會有110個部門加入平台。

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至於智慧鄉村，消息人士指，會於鄉郊地點增加遙感探測器，偵測山火、野生動物出現、鄉交道路交通情況等，冀解決鄉郊或偏遠地區居民的日常生活問題。他續指，現正與鄉議局等溝通，預期明年會在所有村公所安裝Wi-Fi，助偏遠地區居民及長者上網甚至是求診。