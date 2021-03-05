酒店賓館入住率疫後暴跌近五成　連續8年無牌賓館定罪數字逾百宗

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-05 18:59

本港作為全球受歡迎城市之一，每年均有大量海外旅客到港觀光，惟新冠肺炎疫情的影響下，過去一年旅遊業進入「冰河時期」，連帶酒店及旅館業亦大受衝擊。立法會秘書處資料研究組今日（5日）公布的資料顯示，酒店和賓館房間的整體入住率由2018年的90%，暴跌至2020年的46%。 而牌照處巡查賓館的次數增加598%至16,950次，定罪數字同期亦上升186%至103宗。

本港的酒店和賓館數目在2010年至2020年期間不斷攀升，由1,045間激增70%至1,773間。（資料圖片／賴南秋攝）

2010年至2020年酒店和賓館數目激增七成

根據立法會最新公布的資料顯示，本港的酒店和賓館數目在2010年至2020年期間不斷攀升，由1,045間激增70%至1,773間，但是客房的供應量相比下增幅減少，同期僅增加45%至98,974間。立法會指，由於新增的賓館規模較小，雖然酒店及旅館業於2020年佔八成為賓館，但賓館提供的房間僅佔總數的12%。

不過，去年受疫情的衝擊，以及全球各地實施封關措施，酒店和賓館房間的整體入住率由2018年的90%，暴跌至2020年的46%。

審批酒店和賓館牌照申請平均需時1年3個月

立法會秘書處又指，現時牌照事務處審批酒店和賓館的申請需時甚長，2012年至2020年期間，審批申請平均需時1年3個月。 因而部分賓館申請人無法負擔單位長期空置，挺而走險走上無牌經營，在消防、保安和衞生方面構成安全隱患。

另一方面，共享經濟近年亦於本港興起，出現透過網上平台短租民宿的情況。立法會秘書處指，根據全球民宿的主要平台網上資料顯示，香港提供的住房數目在4年內急增62%，至2020年10,200間。

2019年網上平台出租民宿定罪數字上升至32宗

雖然社會上有建議發牌制度應為民宿提供更大彈性，為旅客提供更多元化的住宿選擇，但政府回應指，需與公眾利益和安全取得適當平衡，因此維持一貫立場，表明短暫出租予住客的住宅，均須事先按《旅館業條例》的規定申領牌照。牌照處於2014年至2019年期間，已加強對網上平台的執法，定罪數字上升146%至32宗。

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2019年無牌賓館定罪數字達103宗

至於無牌賓館方面，牌照處於2009年至2019年期間，巡查賓館的次數增加598%至16,950次，定罪數字同期亦上升186%至2019年的103宗，而根據資料顯示，自2012年開始，每年的定罪數字超過100宗。而《旅館業條例》通過修例，在2020年12月起生效，牌照處現時可向法庭申請搜查令，強行進入懷疑無牌經營的賓館搜證。

翻查資料，新例除了申請搬查令搜證外，亦明確區分「酒店牌照」和「賓館牌照」，並訂明賓館牌照持有人不得在其營業名稱使用「酒店」一詞。