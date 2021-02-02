封區檢測｜金鑾大廈解封未應門戶遭拉封條　樓宇多賓館樓梯多垃圾

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-02 14:46

港府昨夜（1日）再次突襲封區，更一口氣連封4區，尖沙咀金鑾大廈被列為「受限區域」。港府今日（2日）中午時分解封金鑾大廈，衛生署有職員仍在大廈內巡查。記者在大廈解封後在現場直擊，部分未有人應門的住戶，門外已被拉上封條，並貼有政府通告，呼籲住客儘早接受檢測。 一夜的封鎖，大廈樓梯布滿垃圾，未能及時清理。記者在大廈內視察期間，發現樓高15層的大廈內生態複雜，除有教堂、髮型屋外，更有為數不少的賓館。有賓館職員表示，本應昨夜10時下班，惟遇上封鎖，只好留在賓館內休憩，到中午解封才能離開大廈。她指，有白領住戶曾於完成檢測後嘗試離開返工，但未獲政府人員批准。

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一夜的封鎖，金鑾大廈中午時分終獲解封。不過大廈內有部分住戶未應門，門外遭拉上封條，並貼有政府通知，列明住戶若不接受檢測，或會遭罰款及監禁6個月。

昨日有40人受困在金鑾大廈內的髮型屋，店舖隨大廈中午解封，也開始重新營業，有預約前來的客人到場理髮。有店員稱，深宵被困的職員，已經回去休息。

▼2月1日，尖沙咀金鑾大廈被列為「受限區域」▼

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有在大廈10樓賓館上班的職員表示，昨夜本應10時就下班，惟遇上封鎖大廈，受困無法回家，無奈要「連踩兩更」。她說，對於突然被困感到無奈，不過已經有心理準備，指政府已派發食物包，認為安排算是不錯，「好彩我做賓館，有地方休息。被困都沒辦法，惟有等⋯⋯有啲住客慘啲，早上要返工都無得去。」

記者巡視大廈時，發現除髮型屋外，大廈內有起碼7、8間賓館，房間多為套房，住戶也多為月租住客。逾半日的封鎖，大廈樓梯的垃圾筒，已堆積不少垃圾，但未有人收拾，堆滿外賣盒及生活垃圾。