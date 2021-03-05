長沙灣政府合署再有勞工處員工染疫　為今確診者同住家人

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-05 21:08

在長沙灣政府合署工作的47歲勞工處男員工今（5日）確診，他的一名在長沙灣政府合署10樓勞工視察科工作的同住家庭成員亦初步確診。勞工處已按衞生防護中心的指引，為該員工的工作地點包括所有公共設施安排全面清潔和消毒。

長沙灣政府合署兩名勞工處員工先後染疫，屬同住家人。（GOOGLE MAP 截圖）

兩患者同層工作 新患者昨日有上班

勞工處表示，該初步確診家庭成員亦是勞工處員工，在長沙灣政府合署10樓的勞工視察科工作，即早前初步確診員工同一樓層的毗鄰辦公室，最近一次上班日期為昨日（4日）。她日常工作無須接觸公眾，工作時有佩戴外科口罩，與其他人士保持適當社交距離，當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。

10樓的勞工視察科及小額薪酬索償仲裁處會按衞生防護中心的建議關閉14天。同層工作的所有同事需接受病毒檢測，在檢測結果公布前，必須一直在家工作。設於同一樓層的小額薪酬索償仲裁處、勞資關係科西九龍辦事處、僱員補償科、職業醫學組（九龍）和職業安全服務行動科（九龍區）的服務櫃檯亦已暫停服務，直至另行通知，已預約服務的市民會獲個別通知預約安排。

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