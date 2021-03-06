K11MUSEA群組病毒株一致料源頭為隱形病人　有人或通風口吸煙染疫

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-06 19:08

尖沙咀商場K11 MUSEA早前爆發新冠肺炎群組感染，涉及至少50名患者，該商場閉館一周後今（6日）午重開。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，整座商場的鮮風量都沒有問題。他又稱，該群組不同個案的病毒株幾乎一樣，清楚說明是超級傳播群組。 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮推測，最有可能是2月14日有隱形患者曾到過K11 MUSEA，並傳染給各間店舖和食肆的源頭病人，引致大爆發。他表示，名潮食館環境樣本陽性的位置包括空調網、茶水間鋅盤、點心車把手，以及茶水間出風口。名潮食館通往街外的出風口有很多煙頭，而其中一名患者有吸煙習慣，他初步估計吸煙或是感染途徑。

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港大微生物學系講座教授袁國勇表示，屋宇署及衛生防護中心檢查後，發現整座商場的鮮風量都沒有問題，是安全。他又稱，衛生防護中心發現，名潮食館通往街外的出風口有很多煙頭。對於商場其他店舖如Cartier及Twinkie Cookies等均有人染疫，他初步估計，或因他們曾在名潮食館出風口的後巷吸煙。而另一感染可能性，是不同店舖員工曾到同一地方扔垃圾。袁國勇表示，群組不同個案的病毒株幾乎一樣，清楚說明是超級傳播群組，希望其他食肆能借鑑。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，名潮食館群組有50宗確診個案，包括9名餐廳職員、22名食客， 最近有6名患者曾到K11 MUSEA，但未曾到過名潮食館。包括2名地下Cartier員工，2名曾於2月14日到過Cartier的顧客、一名曾於2月19日和20日到過Lilium by Gitone的食客，以及一名Twinkie Cookies員工。

中心早前邀請港大分析群組患者數據，港大發現名潮食館、卡地亞和Twinkie Cookies個案的基因排序吻合，估計屬於同一源頭。根據流行病學資料，推測最有可能是2月14日有隱形患者曾到過K11 MUSEA，並傳染給各間店舖和食肆的源頭病人，引致大爆發。他相信，Cartier的兩名員工可能是互相傳染，因發病時間是相隔數天。至於五樓個案，他相信是曾於2月19及2月20日在該商場曾接觸其他個案。

歐家榮表示，多個部門曾兩度到名潮食館取環境樣本，周一採集了48個樣本，3個呈陽性，包括地下餐具空調網、茶水間鋅盤及點心車把手；周三再取了29個樣本，4個呈陽性，包括不同位置空調過灑網，以及茶水間出風位。他相信有病毒量高的患者個案在環境傳播。其中一名患者有吸煙習慣，他提醒吸煙與新冠肺炎有頗大關係，因脫下口罩會增加感染風險，煙草亦會減弱肺部功能，若感染會導致病情加重。

食物及衞生局日前發出了第二次強檢通告，1,800名商場員工於3月3日至5日接受檢測，結果全屬陰性。