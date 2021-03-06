新冠肺炎・3.6｜增8確診　55歲女子打疫苗後中風亡將作因果評估

撰文： 鄭秋玲 鄭翠碧 李恩慈 鍾妍 胡家欣 曾凱欣 馬煒傑 梁煥敏 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-06 23:05

新冠肺炎疫情持續，今日公布新增8宗確診，4宗本地個案中2宗源頭不明；初步確診者包括聖保羅男女中學、聖保羅書院學生，兩校要停課14日。 本港再有懷疑接種疫苗後死亡個案，一名55歲女子3月2日接種科興疫苗，三日後中風不治。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，將會在下周一開會，討論該宗死亡個案，會否與接種疫苗有關。

K11MUSEA群組病毒株一致料源頭為隱形病人 有人或通風口吸煙染疫

【19:00】尖沙咀商場K11 MUSEA早前爆發新冠肺炎群組感染，涉及至少50名患者，該商場閉館一周後今（6日）午重開。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，整座商場的鮮風量都沒有問題。他又稱，該群組不同個案的病毒株幾乎一樣，清楚說明是超級傳播群組。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮推測，最有可能是2月14日有隱形患者曾到過K11 MUSEA，並傳染給各間店舖和食肆的源頭病人，引致大爆發。他表示，名潮食館環境樣本陽性的位置包括空調網、茶水間鋅盤、點心車把手，以及茶水間出風口。名潮食館通往街外的出風口有很多煙頭，而其中一名患者有吸煙習慣，他初步估計吸煙或是感染途徑。

歐亞多國擬設疫苗護照恢復旅遊 薛永恒：現未有計劃設疫苗護照

新冠疫苗｜醫護率先打BioNTech復必泰 稱不少同事先觀望

強制檢測大廈｜增2幢 灣仔克街廣生行B座將軍澳富寧花園1座上榜

【18:00】據了解，第一批100萬劑BioNTech疫苗當中餘下的41.5萬劑，將會在明天抵港。

▼袁國勇為自己打BioNTech疫苗▼

+ 3 + 3 + 3

袁國勇自行打針並拍片身體力行呼籲 列五理由選復必泰：保護強啲

今增8宗確診 有會計到尖沙咀參加50人投資講座 聖保羅兩校停課

55歲婦患高血壓 接種科興疫苗3日後左邊身無力 中風後送院亡

【17:42】55歲打疫苗後中風死亡女子，是以陪同長者的身份到場接種，之前並無中過風。

【16:48】K11 MUSEA名潮食館群組共50人感染，另外商場Cartier的2名員工、2名顧客，以及另外2名商場員工共6人，兩個群組的基因排序非常相似，相信是2月14日有確診者去過K11 MUSEA，引致大爆發，這個人可能找不到。

3月6日K11 MUSEA重開，名潮食館已被終止租約，仍然圍封。（歐嘉樂攝）

【16:43】初步確診者中，共4宗無源頭：

周偉文醫生，住銀海７座，無病徵，工作原因定期檢測，3月5日初步陽性，在兩診所工作，包括屯門柏麗廣場2312室荃康醫務中心，3月5日最後上班，葵方角閣J1號室，月６日最後上班，有去兩間院舍，包括南昌新生會康復宿舍和康智會梨木樹院舍，已安排全數員工檢測，暫無院友列作密切接觸者。

32歲男子程式員，在加拿分道2號4樓上班，確診後同事需強制檢測。他2月26日去過K11 MUSEA戲院及4樓廁所，但當日無個案同一場合出現。

退休女子住華境山路3海風花園1座，有看中醫，3月5日社區檢測初步陽性。

機管局工人，並非三跑地盤，住欽州街1-9號，3月5日樣本陽, 早前樣本陰性，30名同事列密切接觸者，要入檢疫中心。

【16:38】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：兩宗源頭不明個案，分別為34歲男子，在太古坊林肯大廈返工，住灣仔港生大廈B座，需強制檢測。他2月24參與安連大廈物業投資講座，50多人參加，當時患者有戴口罩、無進食或飲水，已透過短訊通知參加者。

另一人為75歲退休男子住將軍澳富寧花園，亦需強制檢測。

一名有源頭個案的兩名兒子，初步確診，其中一人讀聖保羅男女中學中六，住宿舍，同層同學、公用洗手間等設施需要進入檢疫中心，另一人讀聖保羅書院中四，兩間學校要停課14日。

【16:30】衞生署衞生防護中心總監林文健：新增8宗確診，4宗輸入、4宗本地，本地個案中2宗源頭不明。

今日接獲醫管局通報疫苗異常事件，涉及一名55歲女士，有長期病患， 3月5日出現急性中風，先送明愛醫院，再送廣華之後心停，今晨離世。家屬指她3月2日接種科興疫苗。暫未能確定事件與接種疫苗有關，會按機制交專家委員會作因果評估。

▼K11 MUSEA重開▼

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K11 MUSEA名潮食館鮮風量不足 食環年巡20萬次食肆 無發現違規

【16:20】尖沙咀K11 MUSEA今日重開，早前爆發50人群組感染的「名潮食館」被終止租約，政府專家顧問袁國勇指，鮮風量僅達申請牌照要求的三分一。

食環署每年均到持牌食肆定期巡查，食肆按規定每年亦須呈交承建商檢測通風系統證明。惟署方在去年2月至今年1月期間，到食肆巡查超過20.7萬次，沒發現任何違反規定個案。

食環署表示在2月曾到名潮食館巡查，無發現有任何更改或增添，惟未有回應巡查時以什麼方式檢測食肆通風系統，還是僅依靠承建商遞交檢測證明核實。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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【15:48】衞生署表示，今日接獲醫管局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告。根據醫管局提供資料，該宗個案涉及一名55歲女子，本身有長期病患。她在3月5日急性中風，送往明愛醫院接受治理，其後轉送廣華醫院接受進一步治理，隨後出現心臟停頓，經搶救後於今日清晨證實死亡。根據家屬提供資料，她曾於3月2日在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。

【14:59】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，新一宗55歲女子接種後懷疑中風死亡個案，事主屬長期病患者，有高血壓、血脂高問題。由於暫未知死亡個案與疫苗接種是否有關，暫時不會叫停疫苗接種。過去亦沒有數據顯示，接種疫苗引發中風個案。他又相信，官涌接連有人接種疫苗後死亡，只屬巧合。他又強調，長期病患者只要病情控制得好，可以接種疫苗，而審視數據後，長者接種科興疫苗亦屬安全。

袁國勇認為，雖然泰國、澳門等地先安排60歲以下人士，接種科興疫苗，但香港已有逾200名確診者死亡，並以長者佔多，情況與其他地方不同，認為有需要為長者提供保護。他說，理解市民有擔心，但本港每日約有140名長者不同原因離世，要找清楚是否真的與疫苗有關。對於K11 MUSEA今日重開，他指，屋宇署早前已巡視，確認商場冇問題，相信問題不大。

【14:55】伊利沙伯醫院發言人今日（6日）公布，一名80歲有長期病患的女病人（個案編號：#10379），於1月29日確診，由衞生防護中心安排到伊利沙伯醫院入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，延至昨晚9時55分離世。至於本港累計有202名患者死亡。

【14:11】政府專家顧問袁國勇，下午到疫苗接種中心，接種由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗。同行有醫管局前主席梁智仁、香港大學內科學系榮休教授楊紫芝，及新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。翻查資料，袁國勇現年64歲。

他指出，復必泰疫苗在臨床測試未見嚴重不良反應發生，原本自己打算接種港大研發的噴鼻式疫苗，但有關疫苗在內地製造後，正安排來港做第一期臨床測試，但他已過60歲，不能參與測試，故轉打復必泰疫苗。他指，自己始終要做病毒研究，又會經常到疫區視察，經考慮後「要用隻猛一啲，副作用多啲，保護力多啲嘅疫苗」。他又說，對於接種預約有所下降，他希望自己接種疫苗可起示範作用，今天他亦自行為自己打針，希望向公眾解釋接種疫苗有多重要。

新冠疫苗｜55歲婦於官涌接種科興疫苗 三天後中風入院不治

【13:08】據了解，一名55歲女病人3月2日（周二）於官涌接種中心，曾接種科興疫苗。相隔3天後，昨（5日，周五）感不適，疑中風入住廣華醫院，其後不治。據悉，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，將會在下周一開會，討論該宗死亡個案，會否與接種疫苗有關。

▼2.26佐敦官涌體育館接種中心，首日安排接種科興疫苗情況▼

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【12:13】消息指，本港今日新增少於10宗新冠肺炎確診個案。

【12:00】尖沙咀K11 MUSEA的食肆名潮食館早前爆疫，商場早前主動閉館6天清潔消毒，並安排流動檢測車，為商場員工及租戶員工先後進行兩次新冠肺炎病毒檢測。該商場今日重開，K11早前表示，商場要求員工兩次檢測全部檢測結果皆為陰性，並持有陰性結果證明，今天才可以上班。

今午現場所見，大批市民在商場開放前已提早到場，市民進入商場時，有員工協助提供酒清搓手液潔手。據現場消息指，商場內多間食肆午市訂位已滿。

新冠疫苗｜孔繁毅：血壓高、氣促及胸口痛病人 需控制病情才打針

【10:46】早前一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（6日）早在商台節目表示，仍要等待全面解剖報告、病理學及化學報告，才可向市民詳細解釋死因。



他提醒血壓很高、血糖平均值高於10、出現氣促及胸口痛的病人，應先向家庭醫生諮詢，或需增加藥物控制病情後才接種疫苗。他又稱，若市民本身有藥物過敏史，可經家庭醫生或港大轉介至過敏門診，接受聚乙二醇等輔料敏感測試。

新冠疫苗｜陳肇始：理解預約接種人數跌 疫苗益處仍大於風險

【09:30】新冠肺炎疫苗接種計劃已開始，早前一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，部分已預約接種人士選擇「退針」。食物及衞生局局長陳肇始今（6日）早在港台節目表示，理解預約人數下跌是人之常情，承認政府有責任公開資訊。



陳肇始提醒，未受控或嚴重的慢性病人不適宜接種科興疫苗，亦明白市民可能難以察覺病情是否反覆，建議他們到家庭醫生或普通科門診諮詢。她又強調，科興疫苗的益處仍大於風險，「一定要聽專家委員會意見」。

確診大廈食肆｜增11餐廳 居愉景新城患者光顧荃灣大家樂大家姐

【00:01】新冠肺炎疫情持續，昨日（5日）單日新增11宗確診個案，當中8宗為本地個案，感染源頭不明佔4宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有兩宗個案居於新蒲崗金橋大廈，同座近日累計6宗確診。



另外，新增11間餐廳留下感染源頭不明確診者足跡，主要來自居於愉景新城的勞工處47歲男文員，其中在發病當日及之後去過荃灣及深水埗多間茶餐廳，都是他住所及工作地點長沙灣政府合署附近，包括荃豐中心大家姐、愉景新城大家樂及潮食會。

▼3月5日驚蟄鵝頸橋打小人▼

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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.5｜增11宗確診 長沙灣政府合署勞工處2職員染疫

接種疫苗｜累計7.23萬人接種科興疫苗 83歲翁打針後不適送院

疫苗接種現死亡個案 院舍：少數人停一停諗一諗 社署下周出指引

科興疫苗｜官涌接種中心：85歲以上長者可接種 需即場向醫生諮詢

強制檢測大廈｜增5地點 愉景新城、長沙灣政府合署勞工處上榜

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新冠肺炎｜11宗確診4無源頭 佐敦金勳觀塘曉暉閣再錄源頭不明

疫市驚蟄「打小人」無減價 過百人鵝頸橋排隊求打走疫情、庸官

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