DSE考生預取18分計劃到內地讀法律　有學生到台灣升學亦考慮移民

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-07 15:30

中六文憑試(DSE)將於4月開考，除了努力準備應考，面對出路問題部份學生亦會選擇到外地升學，包括內地及台灣。有中六生希望在生物科學方面發展，於是選擇報讀台灣專門院校，將來或考慮移民當地。亦有學生因預計自己文憑試中將取得18分，未能在港報讀心儀的法律學系，而選擇到內地升學。 學友社學生輔導顧問吳寶城指出，部份學生選擇到兩地升學時，考慮日後當地生活多於修讀學科本身內容；他提醒，各地移民或居留政策，多取決於畢業是否有工作及薪酬等，同學需課程內容及認受性等作綜合考慮。

今年就讀中六的呂同學（Daniel ），希望將來在生物科學領域，如動物學、獸醫、農業方面發展。他表示台灣有專門的院校，而香港八大所開辦的課程並不算多，加上考慮在香港畢業後難以發展，於是報讀台灣院校。

升學台灣因當地有專門生物科學院校 考慮移民

呂同學表示，已透過海華服務基金協助，循個人申請計劃報讀台灣院校，若個人申請不成功，會在放榜後以DSE成績申請。他說，自己曾到台灣旅遊，亦嚮往台灣的生活節奏，但也會擔心要獨自在外地生活，沒有親友在旁的困難，亦擔憂畢業後未必可在當地找到工作。

對於為何想到台灣升學，呂同學表示，最主要的原因還是學科及未來發展，但認同近年香港的政治氣氛亦對他有所影響。他說亦會考慮到移民當地是亦因素之一，但認為這要待數年後才可確定，且關乎父母，不是自己一個能作決定。

呂同學（視像畫面）表示，已透過海華服務基金協助，循個人申請計劃報讀台灣院校，若個人申請不成功，會在放榜後以DSE成績申請。（黃舒慧攝）

預計DES取18分 到內地升讀法律系

同樣是應屆文憑試考生的王同學（Gigi），則選擇到內地升學。她表示，預計自己在文憑試中（五科最佳）將取得18分（五科最佳），未能在港報讀心儀的法律學系，而選擇到內地升學。

王同學說，自己不少家人在內地，加上將來考慮到內地生活，到內地升學可預早熟習當地環境。但她表示，自己在香港長大所有朋友都在香港，而且內地某些學科程度較深，怕自己追不上進度。

吳寶城提醒，各地移民或居留政策，多取決於畢業是否有工作及薪酬等，同學需課程內容及認受性等作綜合考慮。（黃舒慧攝）

吳寶城：學生宜以課程內容及認受性等作綜合考慮



吳寶城指出，部份學生選擇到兩地升學時，考慮日後當地生活多於學科本身內容；他提醒，各地移民或居留政策，多取決於畢業是否有工作及薪酬等，同學需課程內容及認受性等作綜合考慮。

他又提及，內地高校招收香港中學文憑試學生計劃，截止日期為3月20日，學生可在網上申請，通過審查後在4月23日繳交費用。而台灣「聯合分發」招生同樣將於3月20日截止，他提醒，「聯合分發」需在網上申請並親身遞交文件，建議學生預留時間。