良民證申請按年升43%至3.3萬宗　政府：或涉海外升學、領養小孩

反修例風波再遇疫情，近月多家學校出現退學潮，有立法會議員質疑，問題與市民認為政府無力抗疫及振興經濟，對政府管治信心持續下降有關。 財經事務及庫務局局長許正宇今日（2日）回應指，學生退學基於家庭、健康或財務負擔等因素，又引述教育局不認為情況異常。至於2019年申請「良民證」人數按年升逾4成達3.3萬宗，他認為分析數據時須考慮海外升海及領養小孩等人士亦會申請「良民證」，且獲發良民證者，亦未必成功申請移民簽證或決定移民。

警方2019年接獲約3.3萬宗「無犯罪紀錄證明書」（俗稱：「良民證」），比2018年升1萬宗，升幅達43%。（資料圖片）

許正宇今日到立法會回應議員提問時，被問到政府有否評估多間傳統名校出現退學潮，以及多人申請「良民證」，是否反映不少市民認為政府無力抗疫及振興經濟，對政府管治失信心。

他綜合保安局及教育局等部門資料數據回覆，指警方2019年接獲約3.3萬宗「無犯罪紀錄證明書」（俗稱：「良民證」），比2018年升1萬宗，升幅達43%，2017年則有約2.2萬宗申請。他重申「良民證」除了用作移民，亦可用在海外升學、交換訪問、領養小孩等，加上非所有成功申請「良民證」者，都可申請移民簽證，故分析數據時要考慮有關情況。

學生退學方面，許正宇指，學生終止學業涉及就業、家庭、健康、轉校、學術或財務負擔等事宜，教育局認為每年開學後有學生流動並不異常。

逾半強積金帳戶累積金額低於5萬元

另外，他形容本港疫情變差，政府有必要壓制疫情，更謹慎控制開支，保留財政實力，應付不時之需，將集中支援受疫情重創的行業。對於有議員提議政府容許市民提早領取強積金應急，許正宇指，逾半強積金用戶累積金額低於5萬元，領取亦未必真正協助到市民，且若非指定原因，提早領取強積金須修改法例，過程亦需時。