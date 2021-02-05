DSE必修科改革｜校長批倉卒缺陷多　聯招要求未明或影響升學部署

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-05 21:43

教育局課程發展處今日（5日）舉辨首場「優化高中四個核心科目簡介會」，綜合數名與會中學代表說法，4個DSE必修科改善方案重點與早前文件相若，惟不少校長批評是次改革過於倉卒，會上教育局亦未能回應執行細節，遭批評欠周詳配套。 有中文中學副校長直言，方案存在不少「BUGS（缺陷）」，實際執行上將面對困難。他解釋，應用學習課程名單未出，加上非每名學生適合以縮減課時多讀一科，料學界或「換湯不換藥」 ，以「增潤班」為名、沿用縮減課時教授原有課程內容；而數學科由學校決定是否只教「基礎部份」，或引起家長不滿，加劇學校被標籤化現象。 中三選科在即，有「英中」校長認為，教育局推方案原意是希望「拆牆鬆綁」，惟至今未公布，會否影響大學聯招收生或DSE國際認受性，學生難作升學部署。

教育局2月5日舉辦首場「優化高中四個核心科目簡介會」，向學校解釋改善4個核心科的改善方案。若方案最終獲接納，新安排最快在2021/22學年的中四級實施，即2024年文憑試生效。（資料圖片）

教育局課程發展議會與考評局轄下的高中四個核心科目委員會，早前就其負責科目的課程及評估訂定改善方案。教育局今日（5日）舉行首場簡介會，向學校領導層和前線教師解釋改善4個核心科方案，簡介會在網上進行，由教育局及考評局簡介方案重點，再由資深校長分享如何按方案規劃課程。



據知，教育局要求出席人士在視像會議室內以「私聊」方式提問，並表明不會回應公開提問。教育局人員收集問題後統一回答，由於不少人積極提問，最終會議略為延長。

校長批方案推出倉卒、缺陷多



綜合多名出席簡介會的學校代表意見，教育局簡介方案時，說法與早前公布的文件內容相若。惟在推行上存在不少疑問及不確定性，或影響學生升讀大學部署。

教育局指，期望改善高中必修科後，可為學生創造空間及照顧學生多樣性。(資料圖片)

學界或「換湯不換藥」 以「增潤班」為名、動用縮減課時照教書



政府聲稱改革原意是釋放空間，讓學生按個人興趣及能力選修科目、參與應用學習課程或活動。但一名Band2中學副校長批評，改革來得太倉卒、「太多BUGS（缺陷）」。他直言，Band2及Band3學生未必有能力加讀選修科，但教育局未有來年的應用學習課程名單，學校在人手及上課時間表難配合。

該副校長預料，計劃實施初期，大多學校「換湯不換藥」，如將英文科縮課時後，設「英語增潤班」補回，繼續教授縮課時前的內容。被問到改革有否優點，他稱，學校或會放寬選科彈性，參考教育局建議，容許學生在選修科有更大彈性：「如以往甲科多配乙科或丙科，現時連丁、戊、己都放出來讓學生自選。」

有中學校長批評，教育局未能回應DSE必修科改善方案會否影響大學聯招收生安排。（資料圖片）

大學聯招最低收生要求存不確定性 或影響學生升學部署有不願具名的新界區英中校長認為，教育局期望「拆牆鬆綁」，讓學校有更大彈性。惟是次改善方案過於倉卒，與以往經長時間蘊釀、討論及諮詢的改革不同。他認為，學校僅得數月時間調整人手及科目組合，教育局又未能回應，改革下本地聯招大學收生要求有否改動、DSE國際認受性需否重申評估等，學界難以適從：「很奇怪，為何不是與大學都商討好，再一併公布？」



該名英中校長稱，中三學生即將選科，學校暫時只能公布最新情況，供學生及家長考慮。他直言，有信心學校可按要求改革，惟對學生成長及學習未必有利，「預計未來一年會是艱難時刻......大學收生情況都未定，中三生便要考慮選科，而有意海外升學的學生更難做決定，情況一定是不理想。」

教育局改善方案下，DSE數學科課程內容不減，但整體減少50課時。（《NASA無名英雌》電影劇照）

數學科若只教基礎部份等同「宣判」學生成績上限

教局改革方案中，數學科課程內容不減，惟整體課時減少50小時。有校長指出，教育局稱學校可按學生情況，以校本決定教授內容多寡，惟家長未必認同。他解釋，若學校只教基礎部份，學生最高只可獲level4成績：「將教多少責任放到學校，等於宣判了學生公開試成績上限，一定有家長不滿，而且教得少或會引起標籤效應，令學校間的強弱對比更懸殊。」

至於須改革及轉名的通識科亦備受關注。有校長質疑，現時距離教局要求的轉型時間只餘半年，目前不論課程名或確實課程內容仍未出爐，新通識科教科書未必趕及開學前完成，而通識專科出身的教師難在數月內轉型。（詳情另見：通識教育改革｜教局官員簡介會指新教科書如未出爐 或統一發教材）

若方案最終獲接納，新安排最快於2021/22學年的中四級起實施，並於2024年文憑試生效。。（資料圖片）

下場簡介會將2月18日舉行 料800人出席

首場簡介會在今日（5日）進行，參加人數上限為400人，每校可提名兩人參與，由副校長或校長出席。而第二場簡介會將在本月18日舉行，參與人數上限增至800人。 若方案最終獲接納，新安排最快於2021/22學年的中四級起實施，並於2024年文憑試生效。