接種疫苗前市民難評估是否合適　病人組織倡設熱線查詢解答

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-07 16:24

本港新冠疫苗接種計劃如火如荼，但接連出現兩宗接種內地科興疫苗死亡的個案，專家們再強調慢性病患者打針前要諮詢醫生意見。 有市民反映，醫院管理局普通科門診覆診時間動輒幾個月，期間無法尋求醫護人員意見。有病人組織批評，社區接種中心現時僅依賴接種者自行評估病情，便安排注射是不切實際，要求政府設立由醫生當值的熱線，供病人致電查詢自己適合注射與否。

社區疫苗接種率高低為終結疫情的風向儀，本港一周內出現兩宗注射科興疫苗後離世個案，分別為有高血壓、高血脂、糖尿病、慢性支氣管炎及三條心血管閉塞的63歲男士，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會根據初步解剖報告，判斷他死於心肌梗塞，跟疫苗無直接關係；另一有高血壓、高血脂和蛋白尿的55歲女死者，委員會明天（8日）開會審視個案，召集人孔繁毅昨日指，相信她死於中風。

針前諮詢家庭醫生 市民：僅靠公院覆診 無法諮詢

政府專家經常強調，長期病患者打針前應諮詢家庭醫生意見。不過乙型肝炎患者黃女士今日就在香港電台節目《城市論壇》時批評，自己有到醫管局普通科門診覆診，但每次覆診相隔幾個月，期間無法諮醫生意見，「好想去打（疫苗），打之前又要我問醫生，點搵醫生啫?政府醫生唔係咁容易你見得到。」

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

她原預約昨日到接種中心打針，幸駐場護士詳細查問，得悉其肝臟酵素上升，醫生並不建議接種。10多年前曾經「通波仔」的莫先生，現時仍然服用心臟病藥物，他得悉有人打針後離世後，即時取消預約，不清楚自己是否適合打針。

林志釉：由病人自行衡量是否合適接種不切實際

病人政策連線主席林志釉在同一節目批評，政府現時依賴市民到接種中心時，自行衡量慢性病病患穩定與否是不可靠、不切實際，相反外國會主動查詢接種者身體狀況，確認情況後才打針，要求港府更主動，包括設立熱線由醫生接聽，供接種者查詢，而並非要市民自行「搵答案」，「80歲或以上人士點溝通?（他們）聽到都未必了解到。」

他認為政府發放疫苗資訊不清晰，指出網上預約疫苗時要閱讀多頁版面，接近6100字，而不少部分都毋須展示，而市民關注的疫苗安全性、長期病患者資訊卻欠奉。另一名嘉賓新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星就稱，疫苗接種中心並非診所，醫生無法得悉市民病歷，未必能提供準確建議。

林志釉建議，政府應設立熱線供市民向醫生查詢個人適合打針與否。（資料圖片）

林志釉反駁，政府可透過電子病歷系統「醫健通」，查閱接種者病歷，「如果病人唔清楚，唔係好肯定狀況，（醫護）接種前都睇下『醫健通』，睇返最近接受咩治療。」香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，「醫健通」提供的資訊有限，無法得悉病人入院、覆診紀錄，要接種中心醫護短時間內評估病人病情，要求過高、做法不公。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦認為，接種中心只有兩名駐場醫生負責急救，若要為長期病患者逐個評估，以每日接種2000人為例，規模已近大型專科門診，絕對不夠醫生當值。

若市民最近做過手術、要加藥服用 應稍後才打針

劉澤星補充，若市民最近做過手術、要加藥服用，應屬病情不穩定，應稍後時間才打針。林緯遜解釋，病情未受控就打針，主要是因為身體免疫系統正跟慢性病角力，而注射疫苗會刺激免疫系統而產生抗體，加添其工作量可能會影響刺激反應，降低疫苗有效率，而非擔心疫苗會加劇長期病患者的副作用。