復必泰疫苗｜第二批75.8萬劑抵港　較原先多三成　優先群組可預約

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-07 13:54

由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗，第二次付運的75.8萬劑今日（7日）抵港，較之前公布的42萬劑多出33.8萬劑，連同上月底抵港的58.5萬劑，合計共有約134.3萬劑「復必泰」到港，較政府原先公布首批約100萬劑多三成。

2月27日，首批BioNTech復必泰疫苗運抵香港。（資料圖片/政府新聞處提供）

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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兩次付運合共134.3萬劑

政府公布，第二批約75.8萬劑「復必泰」今日到港，本港至今合共有134.3萬劑。工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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屬五個優先組別的市民可在疫苗接種專題網站網上預約系統，預約本月10日至30日的名額，在7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心接種「復必泰」。

屬優先組別的市民亦可以在網上預約系統，預約8間接種「科興」疫苗的接種中心和醫管局轄下18間普通科門診診所直至本月28日的名額。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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▼疫苗注射西醫互動地圖▼

市民亦可自行向參與疫苗接種計劃的私家醫生和診所預約接種科興疫苗，毋須透過政府網上預約系統預約。有關的私家醫生和診所的名單已上載疫苗接種計劃的專題網站。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼