新冠疫苗接種後2人死亡　接種者指相對其他疫苗　科興副作用較少

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-07 15:15

官涌疫苗接種中心再多一名55歲女子接種疫苗後死亡，接種兩日後急性中風入院後離世。記者今早（7日）到位於官涌體育館的疫苗接種中心視察，仍有不少長者及公務員前往接種。有市民表示，身為中國人，對國產疫苗充滿信心。也有市民認為科興疫苗副作用較少，穩定性高，而死亡個案僅出現在長期病患身上，故不太擔心。

於1小時內，約有40餘人出入接種中心，當中大多數是長者及其家屬，也有公務員自願前往接種。(張浩維攝)

記者今早約11時到官涌疫苗接種中心視察，於1小時內，約有40餘人出入中心，當中大多數是長者及其家屬，也有公務員自願前往接種。



市民對疫苗有信心：死亡個案屬為長期病患 正常人不會有問題

60餘歲的龍先生坦言為助抗疫，到場接種新冠疫苗。雖然接連發生有人在接種疫苗後死亡，但他對疫苗充滿信心，「我哋係中國人，對國產疫苗每方面都有信心」。對於死亡個案，龍先生認為是個案本身有長期病患，正常人不會有問題。

今年24歲的劉先生同樣對疫苗充滿信心，認為死亡個案僅為「零星個案」，且他們多有長期病患，現時亦未有証據證明死亡個案與疫苗有關，故不太擔心。劉先生又指，科興疫苗相比其他疫苗，副作用少，穩定性更高，而在接種前，護士也有仔細詢問接種人士病歷，提醒市民接種疫苗後的注意事項，故他亦認為整個接種流程專業而順暢。

劉先生認為，死亡個案僅為「零星個案」，且他們多有長期病患，現時亦未有証據證明死亡個案與疫苗有關，故不太擔心。 (張浩維攝)

公務員：為保障健康自願接種 即使政府不呼籲亦會接種

年近60歲患有高血壓，任職郵政工作的林先生亦有留意近日死亡個案。他指自己平日有服用降血壓藥，而全世界都有出現接種疫苗後死亡個案，科興疫苗保護率達50%以上，而數據亦證明疫苗相對安全，故會選擇接種科興疫苗。林先生亦強調，接種疫苗是個人選擇，即使政府不呼籲，為保障自己及他人健康，他仍會前來接種疫苗。

林先生強調，接種疫苗是個人選擇，即使政府不呼籲，為保障自己及他人健康，他仍會前來接種疫苗。(張浩維攝)

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