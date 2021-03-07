科興疫苗｜兩人突然離世前曾接種　醫生促勿先入為主歸咎疫苗

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-07 16:34

本港開打科興疫苗近兩周，有兩人離世曾接種。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會召集人孔繁毅指其中一宗個案跟疫苗無直接關係，另一人就有待明天開會研究，初步相信死於中風。有醫生留意到市民取消預約暫停打針，屬人之常情，期望政府保持資訊透明、開放，市民亦切勿先入為主，將所有嚴重個案歸咎疫苗。

感染及傳染病醫學會：韓國數十人接種流感疫苗後離世

一周內兩名市民在佐敦官涌體育館注射科興疫苗後離世，引起社會廣泛關注。馮女士在香港電台節目《城市論壇》指，本周四（11）已預約到官涌體育館打針，但閱讀死者的報道後感到不安，對接種疫苗猶豫不決。

節目嘉賓香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜引述醫生朋友反映，近期有市民對接種疫苗取態猶豫，甚至取消預約，認為可以理解，市民留意到新聞報道嚴重個案都有自身考慮，但以去年韓國數十人接種流感疫苗後離世為例，「打完流感針死亡，每日一堆數字聽落幾驚，最後醞釀幾個月，最後證實跟疫苗無關。」

林緯遜指出，期望市民不要抱先入為主態度，判斷死亡個案。（資料圖片／黃舒慧攝）

長崔俊促調查疫苗有否加速死者炎症反應

林緯遜促政府要保持資訊公開透明，一旦出現異常事件便要公開交代，亦期望市民不要抱有前設、先入為主，希望大眾盡快對疫苗重燃信心，因為達至群體免疫對社會才有利。

同場的香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，相信疫苗不會直接奪去兩名死者性命，但疫苗有無間接加速死者炎症反應，就有待專家說明。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，社會要以科學眼光判斷，提出2018年人口統計數據，每1,000人便有6.8人離世，全年有近48,000人死亡，「咁大型疫苗接種，每日一萬至幾萬人打，會有死亡個案，唔係話解釋晒所有」，但要留意直接與間接關係。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

對於專科初步否定離世者死因跟疫苗有關，病人政策連線主席林志釉指，政府設立的疫苗保障基金目的是鼓勵市民對疫苗的信心，但出現死亡個案時，專家第一時間排除兩者關係，未有等死因庭最終結論，對基金推展無好處。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼